La unión que Castellón merece

Las lluvias que arreciaron sobre nuestra provincia desde el pasado 28 de octubre y hasta el 4 de noviembre causaron daños de envergadura a nuestra tierra. Defender la llegada de ayudas públicas para resolver la catástrofe ha sido desde entonces una prioridad para esta institución que presido.

Nos pusimos a trabajar desde el minuto uno desde la Diputación y también para solicitar el auxilio de la Generalitat valenciana y el Gobierno de España. El primero nos respondió con agilidad. El segundo nos dio la espalda. Excluir a la provincia de Castellón de la concesión de subvenciones ha sido un error que demuestra un desconocimiento palmario. Exigir una rectificación es una obligación para quien, como yo, cree y ejerce la función de servicio público.

Afortunadamente, hoy la Diputación Provincial de Castellón sirve a sus ciudadanos. Nos dedicamos a resolver problemas, promover oportunidades y defender los derechos. Aquellos que, ya se sabe, si no los ejercemos acaban entumeciéndose. Atrás queda la indolencia que caracterizó otras épocas y que postró a nuestra tierra en favor de unas siglas. Un modelo que los ciudadanos decidieron cambiar con un voto mayoritario en las urnas y al que hoy nos dedicamos con orgullo.

Con este espíritu, el pasado 6 de febrero impulsamos una declaración institucional decidida a poner en conocimiento del Gobierno de España la catástrofe que afectó a 71 municipios de nuestra provincia. Todos ellos, damnificados por las lluvias, merecían una respuesta eficaz y no el abandono indebido que nos encontramos cuando el Boletín Oficial del Estado nos despertó el lunes 3 de febrero con la negativa de Pedro Sánchez a ayudarnos en las labores de reconstrucción.

Hemos trabajado desde entonces por defender al territorio a través del consenso. Porque esto no va de colores, va de razones. Y el sentido común no tiene ideología si quienes presidimos las formaciones políticas tenemos la capacidad de llegar a acuerdos. Es, al fin y al cabo, lo que nos están demandando nuestros ciudadanos. Sumar y no restar por la provincia.

Nueva declaración institucional

El planteamiento que hemos propuesto reconoce que quien está en el error, el Gobierno de España, merece conocer la realidad de lo acontecido. Así, el próximo martes 18 de febrero ratificaremos en pleno una declaración institucional que no admite matices, porque todos sabemos lo que pasó y todos sufrimos sus consecuencias. Lo haremos con las razones que 71 municipios de nuestra provincia nos trasladan y a las que esta Diputación concede altavoz. Hoy, tras más de tres meses de la catástrofe, todavía no han borrado la huella de lo ocurrido.

La unanimidad de los grupos es el mensaje más claro que ha de llegar a Moncloa con el objetivo de que quienes, desde el desconocimiento o el deseo injusto de marginar a Castellón, optaron por excluirla, la asistan y ayuden. Nosotros estaremos a su lado en todo momento para guiarles en la reconstrucción de los daños ocasionados. Y si Moncloa persevera en la exclusión, nosotros también lo haremos en defensa de nuestra provincia.

Fondo de emergencias

Esta provincia sabe que tiene en la Diputación de Castellón a su mejor aliada. En noviembre, duplicamos el fondo de emergencias hasta los 400.000 euros y ampliamos hasta los 1,3 millones de euros la partida económica destinada a la reparación de caminos. Una cuantía que se sumó a los 14,2 millones de euros que la Generalitat valenciana aprobó con carácter directo para que la normalidad volviera a las vidas de los vecinos de estas 71 poblaciones afectadas por la dana.

Y este compromiso con nuestra tierra ha ido a más. Porque este pasado viernes la Conselleria de Medio Ambiente anunciaba un escudo contra el fuego de 15,4 millones de euros que además de proteger, reparará 261 pistas forestales de la provincia y dos puentes afectados por las lluvias torrenciales, el de Arañuel y el de Torrechiva.

Distribuida en tres grandes áreas, el presupuesto de 15,4 millones inyectará 6,1 millones a la gestión forestal y 9,3 a la restauración de las pistas forestales. A la demarcación de Segorbe llegarán 5.484.698 euros, a la de Sant Mateu, 2.124.060 euros, mientras que al área de Vall d’Alba se inyectarán 1.710.820 euros. Todo para seguir avanzando.

No descansamos. Porque Castellón no merece ni parar ni quedarse atrás. Por eso confiamos que con el consenso alcanzado en Diputación el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que hemos pedido audiencia, nos responda. Porque no pedimos más que aquello que por justicia merecemos. Y no nos vamos a conformar con menos.

Castellón es nuestro objetivo y nuestra política sirve sus intereses. Siempre.

Presidenta de la Diputación de Castellón