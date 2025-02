L’Alcora creix

L’Alcora està canviant, i ho està fent en la bona direcció. Durant massa temps, algunes zones del nostre municipi van quedar atrapades en l’oblit, amb edificis que es consumien en la ruïna, testimonis d’un passat gloriós, però immòbil. Hui, això està evolucionant. Estem recuperant espais degradats, convertint-los en llocs útils i plens de vida, des del convenciment que un poble que vol créixer ha de saber aprofitar cada racó i posar-lo al servei de la seua gent.

Un dels exemples més clars és l’antiga fàbrica Sanchis, un immoble que durant dècades ha estat símbol d’abandonament i perill. Després de molts esforços, l’Ajuntament ha aconseguit adquirir-lo i ja treballem en la seua reconversió per a donar-li un nou ús. El projecte més important que s’hi desenvoluparà serà la construcció d’una residència per a persones majors, un servei fonamental que respon a una necessitat real del nostre municipi. A més d’eliminar un focus de degradació, es tracta de crear un entorn per a cuidar i atendre aquells que han construït l’Alcora que coneixem hui.

El canvi no només ve de la mà de l’Ajuntament. La iniciativa privada també està jugant un paper clau en aquesta nova etapa. L’antiga fàbrica Plaza està en plena metamorfosi per a convertir-se en un centre de serveis modern, adaptat a les necessitats actuals. I recentment, la Junta de Govern Local ha aprovat la llicència urbanística per a la demolició de les antigues fàbriques Gres Luna-Onuba, una altra mostra de com s’està obrint camí a noves oportunitats industrials.

Entre totes aquestes iniciatives previstes a la nostra localitat, parlem de més de 90.000 metres quadrats que, allà on abans hi havia decadència, ara són una porta oberta al treball, l’activitat econòmica i el creixement.

Renaixença

Però la transformació de l’Alcora no es limita a aquests llocs. També estem vivint una autèntica renaixença patrimonial. Som un poble amb una història rica i única, i posar-la en valor no només ens connecta amb el passat, sinó que ens projecta cap al futur. Un exemple notori és la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, un emblema de la nostra història ceràmica i de la província que, gràcies a una rehabilitació ambiciosa, està recuperant tot el protagonisme que mai hauria d’haver perdut. Ara mateix, amb, aproximadament, un 20% de la restauració completada, aquest espai ja acull un munt d’activitats culturals, socials i turístiques molt variades que reforcen la seua importància i el converteixen en un orgull per a tot el poble.

La recuperació de la Fàbrica Gran continuarà amb dues actuacions clau: el condicionament de la Nau BIC, amb una subvenció de 500.000 euros de fons europeus, que es convertirà en un espai polivalent per a un ampli ventall d’esdeveniments, i la rehabilitació de la nau fundacional, una obra que compta amb el suport del Govern d’Espanya amb 3,3 milions d’euros. Cada pas que donem en aquesta direcció reforça el compromís de l’Alcora amb la seua identitat i la seua cultura.

Una altra mostra d’aquesta aposta pel patrimoni és la rehabilitació de La Muy Noble, un edifici històric que, també amb ajuda de fons europeus, es convertirà en la nova biblioteca municipal. Serà un lloc modern i funcional, destinat a fomentar la lectura, la cultura i el coneixement, i que contribuirà a dotar el nostre municipi d’infraestructures educatives i culturals a l’altura de les necessitats actuals.

Tots aquests projectes formen part d’una estratègia més àmplia. Estem parlant d’un conjunt d’inversions històriques que engloben àmbits com l’educació, la indústria, la cultura, l’esport o els serveis socials. La futura Casa de la Cultura, la renovació i ampliació de l’IES Ximén d’Urrea, la modernització dels polígons industrials o el pla integral per a la millora de les instal·lacions esportives són algunes de les actuacions que estem impulsant per fer de l’Alcora un lloc millor per a viure.

Augment de la població

A més, aquesta transformació que està vivint l’Alcora arriba en un moment clau. La nostra població està en augment des de l’any 2019 i açò és un clar indicador que no només avancem, sinó que cada vegada més gent vol formar part del nostre futur. Però no es tracta només de créixer en números, sinó de fer-ho bé, amb criteri i amb una visió clara de quin model de poble volem per a les pròximes dècades.

L’Alcora està canviant perquè estem prenent decisions valentes i apostant per un demà millor. Amb esforç, amb inversió i amb una estratègia clara, estem posant les bases d’un municipi més dinàmic, amb més oportunitats i millor qualitat de vida per a tots i totes. I això només és el principi, queda moltíssim per fer. Continuem endavant!

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló