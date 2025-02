Minut de glòria

Diuen que «si quieres saber cómo es fulanito, dale un carguito», i aquesta dita s’està complint amb l’alcaldessa Carrasco, que des que ocupa el silló de l’alcaldia actua de manera superba cada vegada més i demostra una incapacitat absoluta d’acceptar cap crítica o reconéixer un error. No seré jo qui negue que Carrasco és una persona treballadora; una altra cosa és per a qui i per a què treballe, que, evidentment, no és pel bé de Castelló, per molt que ella ho crega. Aquesta actitud superba no ens ajudarà a tindre l’alcaldessa que necessita la ciutat.

Normes

Compromís, com a grup polític al ple de l’Ajuntament, portem iniciatives per a parlar d’educació, fiscalitat, medi ambient, feminisme, sanitat o transparència, entre altres molts temes. En un prec li vam demanar a l’alcaldessa que complira la seua paraula donada en la Junta de Portaveus, ja que per dues vegades s’havia saltat el temps del qual disposava. Encara que en la Junta ens va dir que ho compliria, Carrasco va demostrar que, tant per a pagar la zona blava com per a complir amb el temps d’intervenció, les normes no estan fetes per al Partit Popular.

Que li feren menció al seu incompliment a Carrasco no li va agradar gens i, en lloc de reconéixer l’error, primer ens va voler menysprear a nosaltres, com si només haguérem parlat d’això, quan un minut abans fèiem un prec sobre sanitat. Després, va dir que un prec d’un partit polític és buscar su minuto de gloria, quan és un dret que forma part del reglament del ple. Quan a Carrasco se li critica, la democràcia li molesta, i des que ocupa el poder s’ha fet ben evident.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló