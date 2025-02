Algú no faria cas del criteri d’un catedràtic de Medicina? O de Física? Això és el que fa el senyor Rovira. Un conseller d’Educació que nega la ciència dels investigadors de les universitats de Filologia i de Pedagogia. El passat dimarts va tindre el valor d’atacar als departaments de Filologia de les universitats valencianes amb l’objectiu de justificar la consulta sobre la llengua que proposa el govern de dreta extrema del PP. Una consulta imposada sense el suport de la comunitat educativa. Els directors i directores dels centres educatius ja li han dit que la consulta no té cap fonament didàctic.

Amb la nova llei, no es podrà distribuir alumnat amb criteris pedagògics. Cada any en el mes de juliol el professorat comença a preparar el curs vinent. Es fa la distribució d’alumnat en diferents grups tenint en compte criteris d’inclusió i d’equitat. L’objectiu és que els nostres xiquets i xiquetes estiguen ben atesos durant tot el curs. Un procés d’aprenentatge d’una educació inclusiva ha de tindre en compte que les necessitats educatives especials o la diversitat no es transformen en barreres.

Atacar el valencià

Però la inclusió o l’equitat al PP del senyor Mazón li dona completament igual, perquè en educació tenen molt clar el seu objectiu: desprestigiar l’ensenyament públic i atacar el valencià. Els arguments dels departaments de Pedagogia i de Filologia de les universitats no els importen. Prefereixen que la ignorància siga el full de ruta de la nova Conselleria d’Educació i Universitats.

Portaveu d’Educació del PSPV-PSOE a Les Corts Valencianes