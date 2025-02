Apuesta por la vivienda

El presente ejercicio 2025 va a ser el año de la vivienda en Castellón. No es la primera vez que me lo habrán escuchado decir o que habrán podido leerlo. Tampoco es la primera vez que dedico mi artículo semanal en Mediterráneo a esta cuestión. Y esto es así porque estamos decididos a poner remedio a uno de los principales problemas que existe ahora mismo en España, y que está haciendo que se convierta en el principal quebradero de cabeza de los ciudadanos.

En nuestra ciudad no llega a ser el problema tan acuciante que se da en otras capitales, pero eso no quita a que hay que seguir promoviendo la liberación de suelo para aumentar la oferta y que se contengan los precios, a la vez que se habilitan otras existentes, cuya rehabilitación va a permitir dinamizar adicionalmente nuestra economía y el empleo. Y va a ser la legislatura de la vivienda les pese a quienes les pese. El gobierno anterior tuvo la oportunidad de hacer algo por solucionar un problema que va a más. Sin embargo, se conformaron con hacer grandes declaraciones que no sirvieron para sacar a Castellón de su modelo de parálisis, sin aportar soluciones a los castellonenses. El gobierno actual de Castellón queremos posibilitar a la ciudadanía una alternativa ajustada a sus opciones económicas personales. Pero sin dejar a nadie atrás.

Esta misma semana hemos aprobado en Junta de Gobierno el sometimiento a información pública del borrador y el documento iniciar estratégico del Plan Parcial del Sector de suelo urbanizable SR-Censa, una nueva gran pastilla de suelo residencial que va entre la comisaría de la Policía Nacional, la ronda de circunvalación y el camino Villamargo.

En la práctica significa que abrimos a consulta a la ciudadanía aspectos como el desarrollo de zonas verdes y la movilidad en los viales que se prevén en este desarrollo urbanístico y zonas verdes y espacios abiertos de esta área de cerca de 150.000 m² en la zona de Censal que permitirá la construcción de alrededor de 1.000 viviendas, un porcentaje muy alto de ellas viviendas de promoción pública (VPP) con precios tasados y especialmente pensadas para jóvenes, siguiendo la estética de la zona de este mismo ámbito de la ciudad y que se ha situado entre las más codiciadas de la ciudad.

Precisamente, y también pensando en los jóvenes, para que puedan acceder a su primera vivienda, el Ayuntamiento de Castellón ha oficializado ante notario con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) de la Generalitat Valenciana la cesión gratuita de dos parcelas municipales, también ubicadas en el PAU Sensal, destinadas a la construcción de 121 viviendas de protección pública. Y lo hemos hecho porque, una vez más, nos comprometimos con que esta fuera la legislatura de la vivienda, porque queremos que las familias jóvenes puedan acceder a una vivienda nueva, de calidad, en un distrito en expansión y a un precio asequible. No serán las únicas. También en Sensal, ya se anuncian otras 44 nuevas VPP, del mismo modo que se construirán muchas viviendas de estas características tras las obras de finalización de la urbanización de la Unidad de Ejecución Soler i Godes. Esto es comprometerse con el futuro de los vecinos de Castellón.

Plan de Barrios

De manera paralela, con el Plan de Barrios estamos rehabilitando 600 viviendas de cinco grupos residenciales de Castellón. Se trata de una actuación que persigue la mejora de la accesibilidad y de eficiencia energética de los edificios y para la cual contamos con una subvención europea de 17 millones de euros. A través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta intervención, financiada con los fondos Next Generation, contempla la rehabilitación de viviendas situadas en las zonas de Sequiol, Mar Mediterráneo, Jose Antonio, Ramiro Ledesma y 25 de noviembre, algo que nos permite también regenerar estas áreas de la ciudad. Y ya contamos con un presupuesto de 1,5 millones de euros para, por otro lado, ampliar el parque de vivienda social municipal, para que quienes están en una situación de vulnerabilidad, también encuentren un hogar en el que ver cumplidas sus expectativas vitales. Nuestras políticas contrastan con las del gobierno anterior, que no solo no amplió el parque de este tipo de pisos, sino que además permitieron que muchas de ellas estuvieran literalmente okupadas, ante la falta de control de un patrimonio municipal que, además, tiene una función social imprescindible.

Sí, esta va a ser la legislatura de la vivienda. Este es nuestro compromiso, y lo vamos a cumplir.

Alcaldesa de Castellón