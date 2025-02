El general Gan Pampols, vicepresidente y conseller para la recuperación tras la dana, parece que está a punto de tirar la toalla. Al menos, eso se afirma en algunos mentideros del cap i casal. Parece que está harto de las trabas burocráticas y de los tejemanejes políticos que le impiden avanzar. Según algunas opiniones, el general no llegará a verano en su puesto. Ojalá este extremo sea solo ruido mediático sin valor real.

En todo caso, de ser así, queridos lectores, si finalmente ocurre esta desgracia, estaremos ante la demostración más notoria, palmaria diría yo, de lo brutalmente estúpido que ha llegado a ser el tamaño de la administración valenciana. Lo abrumadoramente delirante que se ha vuelto, y lo increíblemente idiota que es el mundillo político. Las trabas burocráticas no deben impedir que mejore la situación de los municipios afectados. La administración no debe convertirse en un dragón enorme que devore al pueblo, queme el entorno y viva solo para satisfacerse a sí mismo.

Por otro lado, que la clase política tuviera de verdad celos del general y torpedease sus iniciativas sería inaceptable. ¿Qué clase política tendríamos? ¿Qué gentuza estaría al frente del poder? ¿Qué tropa de cobardes dirigiría nuestros destinos en lo universal?

No entro a valorar su nombramiento. No juzgo si Gan Pampols era o no la persona adecuada para lidiar con este marrón. Pero, sea como fuere, fue el elegido para ello, y estoy convencido de que todos debemos remar a su lado para llevar el barco a buen puerto.