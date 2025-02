Estimats germans i germanes:

«L’Església sap molt bé que el seu missatge concorda amb els secretíssims desitjos del cor humà quan reivindica la dignitat de la vocació humana, bo i retornant l’esperança als qui ja desesperen del seu destí més elevat». La seva missió, lluny d’empetitir l’home, «vessa llum, vida i llibertat per al seu progrés », recorda la constitució pastoral Gaudium et Spes, en el seu número 21. Una crida a la veritable vocació, que neix dels braços de Déu per a allotjar-se, d’una vegada i per sempre, en el nostre cor. El passat cap de setmana, la nostra diòcesi tortosina va participar en el Congrés de Vocacions Per a qui soc? Assemblea de cridats per a la missió. Aquesta pregunta cerca en nosaltres una resposta que brolli d’aquest discerniment que es duu a terme a l’Església com a assemblea de cridats.

I així ho vam viure en el congrés, amb l’assistència de quinze membres de tots els carismes (mossens, religiosos i seglars), donant fe de la crida que Déu ens fa a cadascun des del Baptisme per a ser –a imatge i semblança seva– deixebles i missioners del seu amor. Amb el desig de ser Església missionera i sinodal que es posa en estat vocacional, vam celebrar aquesta festa eclesial que va fer palès que el Senyor no deixa de cridar els seus fills per a recordar-nos que tota la vida és vocació. Així esdevenim una gran assemblea de cridats per a una missió concreta: donar la vida per Crist, la «imatge del Déu invisible» (Col 1,15).

El Fill de Déu, amb la seva encarnació, es va unir amb cadascun de nosaltres: «Treballà amb mans humanes, pensà amb ment humana, estimà amb cor humà». És més, nascut de Maria Verge, «fou fet veritablement un dels nostres, semblant en tot a nosaltres, menys en el pecat» (GS, 22). Patint amb nosaltres, encarnant-se en unes mans pobres, una pell sensible al sofriment i un sentir profundament humà, ens va obrir el camí per a seguir els seus passos, descobrint-nos el caire i la grandesa de la nostra vocació. Quan ens preguntem «per a qui soc?», podem dir amb Santa Teresa de Jesús: «Vuestra soy, para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?».