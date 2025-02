L’aposta per àrees industrials és futur

Si alguna cosa ha millorat en els últims anys en la Vall d’Uixó han sigut els polígons industrials. Des de 2019 hem invertit més de cinc milions d’euros en actualitzar-los, posar-los al dia i adaptar-los al segle XXI, perquè ens vam trobar que no arribava ni la fibra òptica. Adequar les àrees industrials ha sigut una prioritat perquè és on es genera ocupació i riquesa i també on els treballadors i treballadores passen moltes hores del seu dia. Mentre abans es veien com un lloc apartat del nucli urbà en el qual no calia invertir, ara són zones més amables, més segures i preparades per al futur.

Perquè el futur de la Vall tornarà a ser industrial. Actualment està en tramitació l’ampliació del polígon en més de 700.000 m² de sòl industrial. L’objectiu és que les empreses que ja estan en la Vall puguen créixer i noves puguen vindre, creant així llocs de treball. I perquè això passe cal invertir en la seua millora. Només així podrem competir amb altres municipis perquè les empreses trien la nostra ciutat. Tindre bones condicions i serveis és important, com també la nostra situació estratègica i les vies de comunicació que tenim prop.

Estem davant un moment clau per a la Vall i l’afrontem amb optimisme. Som a 15 minuts de tot el que està passant a Sagunt, amb l’arribada de la gigafactoria de Volkswagen, de l’Alta Velocitat i del Corredor Mediterrani. Això suposa obrir un ventall d’oportunitats que no deixarem perdre.

Si hem treballat tant en els últims anys ha sigut per a estar preparats per a aprofitar-les i assolir els reptes de futur que té no només la Vall, sinó tot el territori. Per això hem implementat un projecte econòmic i d’expansió que ja està donant els seus fruits i que anem a aprofitar.

Dins d’estes inversions en els polígons, hem instal•lat barreres automàtiques en les entrades de Belcaire i Mesquita per a millorar la seguretat. En horari nocturn s’activaran i identificaran i registraran les matrícules de tots els vehicles que accedisquen. Al costat de les càmeres de videovigilància connectades les 24 hores amb la Policia Local són vitals en cas que es produïsca algun incident, perquè sabrem quins vehicles han accedit en eixe interval de temps a estes zones.

A més estem a punt d’acabar les obres per a habilitar dos aparcaments de camions també en Belcaire i Mesquita, atenent així una petició de moltes empreses i persones que es dediquen al sector. També d’algunes zones residencials on aparquen habitualment estos vehicles pesants i que generen molèsties per sorolls i pel seu volum. Estos pàrkings també estaran videovigilats les 24 hores del dia i la seua adequació ha fet que es recuperen dos espais que estaven molt bruts i degradats.

Des de l’Ajuntament ja estem treballant en les ajudes que han d’eixir en este 2025 per a continuar millorant les àrees industrials. Gràcies a les EGM hem establit una interlocució directa amb les empreses dels polígons i estem treballant junts en projectes a mitjà i llarg termini per al desenvolupament industrial de la nostra ciutat. El salt qualitatiu ha sigut important des de la seua creació i posada en funcionament, demostrant que som més forts quan estem units i treballem amb un objectiu comú: fer avançar la Vall d’Uixó.

Així és com m’agrada treballar, en positiu i en equip. Això és el que he fet també amb la Comunitat de Regants per a aconseguir una inversió de més de quatre milions i mig d’euros per a modernitzar el regadiu. A través d’unes obres finançades amb fons Next Generation de la Unió Europea i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya estem construint una bassa per a reutilitzar les aigües depurades procedents de l’EDAR. Filtrades i tractades amb l’última tecnologia serviran per a regar els nostres camps. 899 regants es beneficiaran d’esta actuació, que també duu aparellada la construcció de plantes fotovoltaiques que reduiran els costos energètics i l’aplicació d’una nova plataforma de gestió digital per a aprofitar millor els recursos hídrics i fer més eficient el reg. La Comunitat de Regants aporta el 20% d’esta important inversió, que és necessària per a fer més sostenible l’activitat agrícola. Perquè el futur de la Vall serà sostenible o no serà, en tots els àmbits. I l’agricultura no és una excepció, com bé han sabut veure els regants de la nostra ciutat.

Visita a la Cooperativa Agrícola Vallfrut

La setmana passada també vaig visitar, acompanyada per la secretària d’Estat d’Agricultura, la Cooperativa Agrícola Vallfrut. És l’empresa citrícola més important de la Vall i un referent en la Plana Baixa, ja que genera llocs de treball en el sector i recentment ha impulsat iniciatives com el lloguer de camps abandonats per a posar-los en producció. El Govern d’Espanya va escoltar les seues reivindicacions, que ara es traslladaran al Govern d’Espanya.