Es un lema de protesta, resistencia y reivindicación que afloró en las manifestaciones anticastristas de Cuba que se produjeron en 2021. La frase juega con el lema de la dictadura cubana, que es «patria o muerte, venceremos», con el que se persigue la entrega absoluta al Estado. Le dieron la vuelta y la popularizaron como canción los raperos cubanos Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Descemer Bueno, Maykel Osorno, el Funky y el grupo Gente de Zona.

La letra es crítica con el actual gobierno de la isla con frases como «mi pueblo pide libertad, no más doctrina; ya no gritamos patria o muerte sino patria y vida». Es un grito de libertad y protesta contra los secuestros, torturas y asesinatos, contra el hambre, la inflación y el desastre de ese miserable gobierno, que ha intentado desacreditarlo, ha detenido y torturado a los autores que no han logrado huir a Miami. Esto aumentó su popularidad entre los opositores y los luchadores por la democracia. Se ha difundido enormemente en pintadas y carteles entre los millones de exiliados por todas las ciudades del mundo. Y la canción consiguió varios Grammy.

No soy de tele, pero si tienen Movistar Plus+ no se pierdan el documental con este nombre: está fenomenal y nos recuerda la realidad de los comunistas, que tras 100 millones de muertos siguen teniendo seguidores. Sin vergüenza, con gran ignorancia o con manifiesta malicia. Muchos de esos seguidores son políticos de este país, que se confiesan comunistas, doctrina prohibida en muchos países europeos, al igual que el nazismo. Comunismo o libertad.