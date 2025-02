1.184 euros. Esa es la cuantía mensual del SMI que percibirán los trabajadores españoles en 2025. Cuando Pedro Sánchezllegó al Gobierno de España, el SMI era de 10.302,6 euros al año y en 2025 alcanza los 16.576 euros. En consecuencia, el salario mínimo ha subido un 61%: 1.134 € (2024), 1.080 € (2023), 1.000 € (2022), 965 € (2021), 950 € (2020), 900 € (2019), 735 € (2018). El SMI se ha incrementado con una intensidad impresionante con el PSOE (en 2016 se situaba en 655 euros), muy por encima de la inflación, y va camino de duplicarse, en apenas diez años, a pesar de la enconada oposición de las derechas.

Sobran las palabras. Excepto para recordar la contumaz oposición del PP a estos incrementos amparándose en mil excusas que la realidad se ha encargado de desmentir: desestabilización de las pequeñas empresas, riesgo para la competitividad, menor contratación, más despidos, destrucción del tejido productivo, ralentización de la creación de empleo, etc.

Dignidad

Lo único cierto es que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad han visto mejorados sus ingresos y dignidad. Los trabajos más precarios, menos cualificados, peor remunerados y más penosos han mejorado sus condiciones salariales. Mujeres y jóvenes han visto mejorar la calidad salarial de sus empleos. Y sin amenazar la economía y el empleo. Todo lo contrario, el empleo y la economía marchan viento en popa. España tiene la mitad de todo el crecimiento económico de la Unión Europea y es ejemplo en el mundo entero de buen hacer económico. No, la derecha no solo no gestiona mejor la economía, sino que, además, se ensaña con los derechos de los trabajadores.

Diputado del PSPV-PSOE por Castellón en el Congreso