De la dita al fet

En els discursos electorals, la tàctica és coneguda; els polítics de primera fila prometen allò que no es pot fer i ho saben, l’excusa per no fer-ho? Redactar el projecte és laboriós, els anteriors ho feren molt malament, l’ampliació del pont correspon a l’estat, la il·luminació està en projecte… En les vespres de les eleccions municipals de 2023, Begoña Carrasco, ara alcaldessa pel Partit Popular, en una jactància d’empatia veïnal, proclamava que si les guanyava atendria les reivindicacions dels parroquians de les urbanitzacions de muntanya no ateses per dues legislatures anteriors.

En l’habitual recorregut pels barris on no apareixen, durant la legislatura, en la urbanització de muntanya del Tossal Gros, va fer promeses falagueres. Els veïns, animes de cànter, bons com el pa amb oli, van caure en la xarxa i com les persones maltractades, van tornar a votar als que durant 24 anys no van fer res. En la reunió de la urbanització el Tossal, com en totes les reunions amb els veïns, es va repetir el mateix, les mateixes promeses adaptant-les a les circumstàncies del públic oien. Aleshores la futura batllessa, va afirmar sense cap dubte ni excusa que poguera entrebancar el promès: «Els veïns de les urbanitzacions de muntanya no seran menys que els que viuen en el centre o en els altres barris, no poden haver-hi castelloners de primera i de segona quan els impostos que paguen són per a atendre les seues necessitats, amb independència d’on tinguen la residència».

Rematar la faena

Finalment, en una vanaglòria digna d’un torero, va rematar la faena, fent seues les reivindicacions veïnals: millorar els accessos a les urbanitzacions perquè són també vies d’evacuació en cas d’emergència, major neteja, asfaltat dels carrers, il·luminació d’accessos. Més seguretat i millor comunicació del transport públic, una xarxa de videovigilància connectada a la policia municipal i l’àrea d’emergències (Déu ens guarde, en mans del regidor Ortolà). Ja en l’apoteosi, final va oferir bonificacions en la tassa de fems al que reciclen donant-los una targeta. la mateixa cançoneta de sempre. En dos anys de mandat no han pegat ni una paletada, així que molta faena i molts diners hauran de fer i posar per a fer-ho en els dos anys restants, si no ho fan seran els mentiders de Carrasco.