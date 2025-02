Pel valencià, un Sí com una casa!

El darrer 10 de febrer, la Conselleria d’Educació, va publicar al DOGV l’ordre que regula la consulta sobre la llengua base de l’ensenyament a partir del proper curs. Aquest mecanisme, que es presenta com una iniciativa de «llibertat educativa», amaga en realitat un greu risc i greuge per a la continuïtat del valencià a les aules i per a l’organització escolar, és una consulta que ataca el valencià i col·lapsa l’educació.

El sistema consultiu proposat no garanteix que cada alumne puga estudiar en la llengua triada per la seua família. Implica que milers de xiquets i xiquetes podrien quedar-se sense aprendre una de les dues llengües oficials, fet que suposa una greu vulneració dels seus drets educatius. A més, les famílies que opten pel valencià es veuran especialment perjudicades, en contradicció amb l’obligació legal i estatutària de protegir i promoure la nostra llengua, en definitiva, la llengua pròpia del territori.

L’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) estableixen clarament la necessitat de garantir el coneixement i l’ensenyament del valencià per corregir la històrica desigualtat entre les llengües oficials. La Generalitat té el deure irrenunciable de promoure la promoció del valencià, una tasca que aquesta consulta posa en perill.

Bloqueig burocràtic

A més, la mala gestió de la convocatòria ha generat un bloqueig burocràtic en els centres educatius. L’endarreriment de quaranta dies respecte a la data anunciada inicialment retarda l’arranjament escolar i l’admissió de l’alumnat per al curs vinent. Aquest fet tindrà un impacte negatiu en les famílies que matriculen per primera vegada els seus fills, sense saber quina serà la llengua base de la seua escolarització.

Davant de la situació, des de Compromís manifestem el nostre rebuig a la consulta i a la seua calendarització, i demanem la dimissió del conseller d’Educació per la seua incapacitat de garantir els drets lingüístics i organitzatius del sistema educatiu valencià. Aquesta decisió política no és només un atac contra el valencià, sinó també un despropòsit administratiu que posa en perill el bon funcionament de l’ensenyament al nostre territori.

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial