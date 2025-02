Barranquismo climático

Un amigo envía al grupo de whatsapp que tenemos un meme en el que se ven los países que están a favor de la Agenda 2030 y los que no. Siendo prácticamente Europa la única zona del mundo en la que existe consciencia del problemón planetario en el que nos encontramos. La pretensión del meme (y de mi amigo al que inmediatamente le dan la razón algunos más) es que nos quedemos con cara de tonto al ver que no podemos hacer nada para solucionar el cambio climático.

Lo primero que me viene a la mente es aquello que me decía mi madre de que «si tus amigos se tiraran por un barranco, ¿tú también lo harías?». ¿Qué pregunta mamá! Pues claro que sí. Yo soy tan gilipollas como mis amigos. Podría haber sido la respuesta y tirarme por el barranco. Pero a mí eso del barranquismo no me va. Pues lo mismo para los negacionistas de la Agenda 2030 y los que creen que ya no vale la pena hacer nada para salvar este planeta de una catástrofe climática.

Los que más contaminan

Pero, tranquilos. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) España es el octavo país que más contamina el aire por habitante. Por detrás de los estados del Golfo Pérsico (Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí), China, EEUU y Alemania.

En la India también son bobos del clima, como lo somos los europeos, y está haciendo grandes esfuerzos e invirtiendo en el desarrollo de las energías renovables con su Proyecto Ghandi para dejar de ser los terceros más contaminantes en computo absoluto... ¡Serán tontos! Con lo chulo que es hacer barranquismo.

Urbanismo