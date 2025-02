Dicho y hecho

Hay objetivos que son difíciles de alcanzar, los imposibles solo nos cuestan un poco más. Con este espíritu arrancamos el ejercicio 2025 decididos a demostrar que la Diputación de Castellón es la mejor aliada de una provincia imparable. Con un presupuesto de 217,2 millones de euros, que entró en vigor con el inicio de año, queremos que Castellón alcance la cumbre. Y lo logre con hechos.

El pasado viernes 14 de febrero celebramos en el Palau-Castell de Betxí la jornada Diputació dels Pobles, activando en tiempo récord un amplio paquete de ayudas dotado con 9,8 millones de euros. En tan solo un mes desde la activación del presupuesto, demostramos con hechos que el bienestar de los castellonenses es nuestro gran objetivo.

Y como lo que decimos, lo hacemos, este martes 18 de febrero el pleno de la Diputación aprobó las primeras 25 convocatorias y subvenciones que regulan estos 9,8 millones de euros decididos a avanzar. Con ellos atenderemos las necesidades del territorio en las áreas de Bienestar social, Promoción Económica, Cultura, Deportes y Promoción Cerámica. Porque trabajamos con el objetivo de resolver, atender y avanzar en todo aquello que nos transmiten nuestros pueblos. Hoy esos ejes vertebrales lanzan un mensaje claro a la provincia: no paramos porque esta tierra no descansa. Hay que superar los problemas, incentivar las oportunidades y liderar el desarrollo y el progreso. Retos que vertebran nuestra hoja de ruta para Castellón.

Ágiles

Lo haremos posible porque creemos en aquello que hacemos. Y trabajamos cada día en ser ágiles y eficaces a la hora de resolver y proteger, especialmente a los más pequeños. Aquellos que saben que con nosotros no hay adversidad que no pueda ser superada. Ayer en pleno velamos por ellos, por su futuro. Lanzamos el Plan de Empleo de 2025 que, dotado con 1,5 millones de euros, está decidido a crear ocupación y fomentar el desarrollo. Un acicate más para demostrar que en el mundo rural no solo hay vida y oportunidades, hay bienestar. Entre los planes sociales aprobados se encuentra el servicio de unidad de conciliación familiar (UCF) y el programa de Escoles Matineres que permiten a las familias compatibilizar obligaciones personales y profesionales. Incluimos también la financiación de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), porque nuestros mayores deben recibir toda la atención que ellos nos prestaron a nosotros.

Y este pacto social que supera los 3 millones de euros para cuidar de la buena gente de nuestra provincia tiene también una vertiente deportiva que trabaja la salud y fomenta los valores que tantos castellonenses se empeñan en promover cada día. Queremos que deportistas, clubs, equipos y eventos deportivos sigan creciendo, porque la actividad física no solo aporta salud, forja equipos. Y como creemos en ella como valor educativo, activamos ya las subvenciones a los IES para desarrollar el deporte en el medio natural, con planes como los que impulsa el programa Castellón Escenario Deportivo y pruebas de primer nivel como la Penyagolosa Trails, la Mediterranean EPIC MTB o el programa de promoción de nuestra pelota valenciana.

Aliados con la Universitat Jaume I para avanzar en la investigación de la actividad física y su impacto en pacientes con cáncer, apostamos un año más por la Cátedra Oncología y Deporte inyectando el fondo necesario para continuar avanzando en este campo. Su trabajo nos da vida.

Y en esta ágil activación del presupuesto no podíamos ignorar esta cuna de artistas que es Castellón. La cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad ligada a una banda sonora compuesta por cientos de músicos. El legado de tantas generaciones que han marcado nuestras vidas y que la Diputación apoya y aplaude a través del XLVI Certamen Provincial de Bandas de Música.

Apoyo a las fiestas

Un apoyo que también llega a nuestras Comisiones de Gaiatas, las Juntas Locales Falleras y las comisiones o la Federación de Fallas, que junto a eventos multitudinarios como el Carnaval de Vinaròs, el Día Internacional de la Danza o el Festival EMAC.2025, hacen de esta tierra un escenario cultural de primer nivel.

Ahí estará la Diputación para respaldar la creatividad artística y el sólido poder taurino. Para celebrar la cultura y recuperar yacimientos de la mano de la arqueología.

Una tierra que es un privilegio y que continuaremos revistiendo con el Plan Cerámico de Regeneración Urbana (CRU) para poner en valor un producto que es admirado por todo el mundo. Que apoyaremos con el IX Concurso de Escultura Cerámica en Crudo, el que Promoción Cerámica dota con este primer gran acuerdo del ejercicio 2025.

En ocasiones existe mucha distancia entre lo que unos dicen y lo que hacen, pero no sucede lo mismo con esta Diputación. Cumplimos a rajatabla la palabra dada y hacemos lo que decimos de manera ágil y eficaz. Dicho y hecho.

Seguiremos trabajando sin descanso y por toda la ciudadanía porque para Castellón todo será poco.

Presidenta de la Diputación de Castellón