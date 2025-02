He pogut vore recentment a la televisió que resulta que hi ha polítics que s’atreveixen a dir sense avergonyir-se que no llegeixen cap llibre. Que no tenen cap llibre ni a la tauleta de nit per a endinsar-se ni que siga uns moments en una altra realitat. Mare meua, on hem arribat?

Resulta relativament fàcil quan es llegeix una entrevista a un líder polític estranger, principalment europeu, que al final se li pregunte sobre quines són les seues lectures. Ho fan com per donar-li un to personal i humà a l’entrevistat. Gent que sol aparèixer massa sovint com una columna parlant, i també per a demostrar que l’entrevistat és una persona formada, entesa en com a mínim, algun tema de l’ample món sobre el que els cal opinar. Fins ací tot més o menys normal. Es allò que hom espera de l’elit política.

Però ara va i ve que l’altre dia passa això. Que un polític diu que ell no llegeix. I em va vindre a la memòria una altra persona del seu ram que també afirmava que el màxim al que s’aventurava en el terreny de les lectures era un diari esportiu.

Fer carrera

I així anem, ací estem. Amb tota una sèrie de persones que es dediquen a la política i no llegeixen. I doncs com s’ho fan per ser dins el grup dirigent? Fàcil. Fa una carrera més o menys memorialística i de ben jovenet es posa a fer carrera dins l’estructura de partit. I amb un colleró que els impedeix mirar cap als costats va fent la seua. Obeeix, sap complir les propostes i directrius que el partit li dona. El seu camí ve marcat per eixes exigències i, d’aquesta manera tot el que ha de llegir són els memoràndums o els informes que la corresponent secretaria li passa.

I tal dia farà un any... Per a què llegir llibres? N’hi ha prou amb obeir. I si a un inoportú periodista se li acudeix preguntar-li quin llibre està llegint ara, se li diu que ell no té temps per a llibres.

Sociòleg i traductor