San Valentín, día de los enamorados

Acabamos de celebrar la fiesta de San Valentín, fiesta del amor y de la amistad en buena parte del mundo, especialmente cristiano. El papa Gelasio, en el año 259, si mal no recuerdo, con motivo de la muerte del santo, decapitado por orden de Claudio II, por desobediencia y rebeldía (esta fue la sentencia), fijó la fecha. Médico de profesión y sacerdote de vocación, que casaba, entre otros, a los soldados en la cárcel, a escondidas, cosa mal vista por el emperador. Se habla, incluso, de milagros obrados como el de la hija ciega de un funcionario a la cual devolvió la vista.

Desde 1948

Su fiesta se celebra en países como Estados Unidos, Chile, Colombia, México, India, Sudáfrica, buena parte de Europa, etc, aunque en fechas distintas: es la fiesta del amor y la amistad. En España se introdujo en 1948, sin haber perdido actualidad. Sin embargo, nuestro mundo, parece estar repleto de guerras y odio, y falto de amor, eso que el santo proclamó a lo largo de su vida. No hay más que ver las noticias que nuestros medios de información resaltan cada día: robos, conflictos, muertes, desolación, problemas con la pobreza en oposición con el derroche reinante por quienes ostentan el poder y la riqueza, crímenes abyectos, inmigación… y escasa presencia del amor etc, desprecio del ser humano y pérdida del deseo del bien. Es más, incremento del mal.

Así como Ghandi decía que no hay caminos para la paz (que la paz es el camino), también podríamos añadir que el amor es el camino para conseguirla. Ya San Agustín de Hipona distinguía entre charitas, amor y dilectio, aunque el griego lo relaciona con el eros y la ágape. Todo está directamente relacionado con el bien de la sociedad, que es la carencia que ahora tenemos. ¿Volverá San Valentín para desfacer estos entuertos? Buena falta nos hace. Mientras tanto, ¡feliz día de un eterno San Valentín!

