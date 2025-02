A hores d’ara, no queda cap excusa, si és que mai ha arribat a existir, que puga justificar el que està fent el govern israelià amb el poble palestí. Els darrers mesos hem assistit a un genocidi en directe, amb l’assassinat de desenes de milers de persones, entre elles milers de xiquets i xiquetes. Ciutats arrasades, escoles tancades, hospitals bombardejats, exilis forçats, privació de calefacció, de clavegueram, desplaçaments forçosos, terror, fam i desolació.

En aquest genocidi totalment calculat, s’ha vulnerat tota la legislació internacional, fins al punt que hem vist com partits polítics i governs han condemnat la Cort Internacional de Justícia per protegir els criminals de guerra israelians. A més, en aquest genocidi planificat també s’ha atacat l’agència de les Nacions Unides que té cura dels refugiats palestins, amb mentides i notícies falses, tot per tallar les ajudes i deixar el poble palestí sense recursos per a alimentació, sanitat o educació.

Barbàrie

Un dels qui s’han sumat a aquesta barbàrie ha sigut el Partit Popular de Begoña Carrasco, que va eliminar les ajudes de l’Ajuntament a Palestina i que sembla més d’acord amb l’expulsió dels palestins de les seues cases perquè Trump puga fer un resort turístic. Perquè ja no importen les persones i els seus drets, només qui té diners i armes.

Demà, a les 19.00 hores, Compromís estarem a la plaça Santa Clara amb la gent de Castelló per Palestina, i al ple de dijous que ve portarem una moció per recuperar les ajudes al poble palestí, unes ajudes de justícia que mai haurien d’haver desaparegut.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló