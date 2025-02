Objectiu 2027

Avui més que mai, ens trobem davant d’un moment clau per al nostre partit i per al futur de la nostra societat. Vivim temps de gran dificultat, en què la dreta i l’extrema dreta s’han consolidat com una amenaça real i palpable per als drets i llibertats que tant ens ha costat aconseguir i defensar al llarg dels anys. En un context com aquest, crec fermament que el PSPV ha de ser més fort, cohesionat i preparat que mai per a defensar allò que ens defineix com a socialistes i que ha de continuar sent la nostra bandera i motor en la nostra lluita per una societat més justa.

El meu compromís amb aquest projecte va més enllà de la política com a simple professió; és un compromís profundament personal i col·lectiu amb els valors i principis que sustenten la nostra societat. No concep la política com un espai d’espera o de passivitat, sinó com una responsabilitat diària que cal assumir amb fermesa i determinació. La meua decisió de presentar-me a la reelecció com a Secretari General provincial no ha sigut fàcil ni espontània, però en moments de retrocés com els que estem vivint, crec que la nostra responsabilitat com a socialistes és plantar cara a les forces que volen retrocedir en els drets aconseguits, i construir una alternativa sòlida i cohesionada que siga capaç de fer front als grans reptes que tindrem en les properes eleccions. El 2027 ha de ser l’any en què recobrem la Generalitat, la Diputació de Castelló i els principals ajuntaments de la província, i ho farem amb un projecte municipalista fort, integrador i arrelat a les necessitats reals dels nostres veïns i veïnes.

Sé que el camí no serà senzill ni exempt de dificultats, però tinc la convicció fermament arrelada que només amb un PSPV fort, decidit i participatiu, amb un projecte clar i ambiciós, serem capaços de desbancar les polítiques regressives de la dreta. El PP i Vox continuen imposant l’arrogància, el populisme i l’autoritarisme com a eines de govern, i això no es pot tolerar. Nosaltres, els socialistes, apostem per la humilitat, la generositat en el diàleg i la participació activa i real de la ciutadania.

Democràcia interna

Una de les meues principals apostes com a secretari general és reforçar la democràcia interna del partit, un aspecte que considere essencial per al nostre creixement. Animar la militància a participar activament en el procés de primàries no només és un dret legítim, sinó també una gran oportunitat per enfortir el PSPV des de dins, per sentir-nos més units, més forts i més preparats per a afrontar els grans reptes del futur. No hem de tenir por a la democràcia interna, ans al contrari, hem de veure-la com una eina potent de renovació, d’enfortiment col·lectiu i de reconeixement dels valors que ens fan més poderosos.

Si tinc l’honor de continuar liderant el PSPV, treballaré incansablement perquè la nostra executiva estiga preparada i unida per guanyar les eleccions de 2027. Ho farem amb un projecte clar, amb la determinació de recuperar la confiança de la ciutadania. Així mateix, proposem la creació d’un Comité Provincial trimestral que permeta fomentar el debat, la reflexió i la participació activa de la militància.

El meu objectiu amb el projecte #FemProvíncia és clar i ambiciós i se centra en diversos eixos fonamentals: el suport ferm a les comarques, la transformació del Comitè Provincial en un espai de debat real i plural, amb reunions trimestrals, la mobilització activa de la militància per ampliar la nostra base social, i un contacte més directe i personal amb la ciutadania. A més, reforçarem l’àrea de comunicació, ampliant la difusió dels nostres missatges a través de les noves plataformes digitals i en estreta col·laboració amb les agrupacions locals. També posarem la gestió municipal com a l’eix central de la nostra acció política, perquè la política municipal és la més propera a la ciutadania i és on hem de lluitar amb tot el nostre cor i energia. En aquest sentit, continuarem treballant de manera estreta amb Joves Socialistes, la nostra organització germana, per impulsar noves agrupacions i construir nous referents joves que amplien el nostre horitzó de vot i enfortisquen el futur del partit a llarg termini.

Drets fonamentals

Estem davant d’un enemic comú que amenaça els fonaments de la nostra democràcia: les polítiques d’una dreta i extrema dreta que volen destruir els drets fonamentals, posar en perill la nostra convivència i erosionar les institucions democràtiques. Els socialistes sempre hem estat al peu del canó, defensant la llibertat, la justícia social i els drets de les persones, i ho seguirem fent amb fermesa i determinació. El nostre objectiu és clar i inamovible: construir una alternativa forta i unida per fer fora la dreta de les institucions i garantir un futur millor per a tots els ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra.

Amb il·lusió renovada, amb un equip fort i preparat, i amb un projecte clar i transformador, ens preparem per al gran repte que suposen les eleccions de 2027. Junts, amb compromís, treball i passió, #FemProvíncia.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló