Dolores Cortés, el llegat d’una pionera

Hi ha persones que transcendeixen el seu temps i deixen una empremta en la memòria col·lectiva d’un poble. Dolores Cortés Goterris és una d’elles. Vila-real plora la pèrdua d’una dona excepcional, però alhora s’enorgulleix d’haver comptat amb ella entre els seus fills més il·lustres. La seua història no és només la d’una empresària d’èxit, sinó la d’una pionera que, amb esforç i determinació, va obrir camí en un món ple d’obstacles. La seua força, la seua visió i la seua estima per la nostra ciutat perduraran per sempre.

Dolores (Lolita per als seus éssers estimats) ha sigut una dona valenta, emprenedora i profundament enamorada de la seua ciutat, una vila-realenca que ha sabut encarnar la nostra essència: creativitat, innovació i una capacitat de superació inesgotable.La mort del seu pare quan ella era molt jove va fer que Dolores haguera de fer-se càrrec de la seua família; però ella va saber treure la força per emprendre un negoci, de la mà del seu home Pascual Font, i des d’una xicoteta merceria del carrer Santa Llúcia va ser capaç d’alçar una gran empresa. Deia l’escriptora Willa Cather que "hi ha coses que s’aprenen millor en la calma i altres en la tempesta". Quantes vegades ella recordava com es va haver de confeccionar una falda pantaló per a poder conduir la motocicleta amb la qual repartia i recollia material per a fabricar els primers vestits de bany.

Dolores Cortés Goterris no va ser sols una empresària d’èxit; va ser una visionària. Quan el camí per a les dones al món empresarial era encara ple d’obstacles, ella va obrir una senda nova amb determinació i talent. Amb la creació del primer teixit elàstic per a moda de bany, no sols va revolucionar un sector, sinó que va demostrar que la innovació naix moltes vegades de l’esforç i la perseverança. Amb la seua empresa, va donar treball i oportunitats a moltes dones, apostant sempre per la qualitat i la creativitat com a segells d’identitat.

Distincions i gran talent

Els reconeixements que va rebre al llarg de la seua trajectòria, com la Medalla d’Or al Mèrit en el Treball o el Premi de la Universitat Jaume I per la seua trajectòria empresarial, són una mostra de l’impacte de la seua obra. Però més enllà de les distincions, el que realment definia Dolores Cortés era la seua capacitat per a transformar el seu talent en una font de riquesa i desenvolupament per a Vila-real. El seu compromís amb la nostra ciutat va ser constant i inqüestionable. La seua empresa, radicada ací, al cor del nostre poble, ha continuat creixent sense oblidar mai les arrels, projectant el nom de Vila-real més enllà de les nostres fronteres.

Personalment, m’he sentit molt afortunat de conéixer-la i escoltar les seues experiències, consells i anècdotes. Sempre em va tractar amb un afecte especial, i la seua estima per Vila-real, les nostres tradicions, els nostres patrons, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia, i, en especial, el nostre Crist de l’Hospital, em van emocionar profundament.

Aquestes darreres setmanes han estat especialment doloroses per a la nostra ciutat. En pocs dies, hem hagut de dir adéu a tres persones extraordinàries amb qui he compartit moments inoblidables: Dolores Cortés Goterris, José Gómez Mata i Maria Pitarch Porcar. Tres referents que, des de camps diferents, han contribuït de manera decisiva al progrés de Vila-real.

Empremta inesborrable

Quan un poble perd figures com aquestes, queda un buit difícil d’omplir. Però també ens queda el seu exemple, la seua empremta inesborrable, el camí que han obert per a les generacions futures. Tal com deia Isaac Newton: "Si he vist més lluny és perquè estava sobre les espatlles de gegants". La societat avança perquè comptem amb referents que, amb el seu esforç i la seua visió, ens mostren nous horitzons i ens inspiren a continuar avançant.

Vila-real està de dol, però també està d’enhorabona per haver pogut comptar amb persones com ells. Que el seu llegat ens guie i ens inspire en la construcció d’un futur millor.

Dolores Cortés Goterris ens diu adéu, però el seu exemple romandrà. La seua filla Lola, que ja lidera amb gran mestria l’empresa, el seu home José i els seus nets continuaran la tasca d’una dona que mai va tindre por d’avançar, junt al gran equip humà de treballadors i treballadores, que són un element bàsic de l’èxit. Ens queda la seua empremta, el seu mestratge i, sobretot, el seu esperit lluitador. I a Vila-real, mentre les nostres empreses cresquen, mentre els nostres joves busquen nous horitzons, mentre les nostres tradicions es mantinguen vives, Dolores Cortés continuarà present.

Alcalde de Vila-real