‘La fábrica’

Era juny de 1992 i estaven a punt de començar les olimpíades de Barcelona. Jo acabava de fer la selectivitat i a l’estiu havia de guanyar uns dinerets. Anava a iniciar el meu treball d’estiu a la Marie Claire, la fàbrica. Jo en el mes de setembre deixaria el treball per anar a l’UJI, però molts dels meus amics i amigues no ho farien. Continuarien treballant fins al passat dilluns 17 de febrer. Sí, fins al dia en què es va anunciar el tancament definitiu de l’empresa. Eixos amics d’infància de Vilafranca alguns dels quals fa vuit mesos que no cobren. Perquè jo em sent molt orgullós de ser fill d’obrers tèxtils, fill de dues persones que han passat quasi tota la seua vida laboral en la fàbrica. Concretament, mon pare quaranta anys i ma mare vint. Ells van decidir acollir-se a les prejubilacions quan van començar el tancament progressiu de l’empresa.

Tanmateix, ara la situació és molt greu. Ho és perquè suposa que 77 famílies, que com hem dit abans, algunes de les quals fa vuit mesos que no cobren, no tinguen cap recurs. I el senyor Mazón, el president de la Generalitat, s’ha desentés de la situació. Només va pujar a fer-se una foto. Ni ell ni les conselleres s’ha reunit amb l’alcaldessa per previndre la situació. No hi ha hagut cap mena d’empatia per part del govern del Partit Popular. No s’ha fet cap acció per una comarca i unes poblacions afectades per la despoblació.

Vilafranca no es rendirà

Però la gent de la comarca dels Ports, la gent de Vilafranca no es rendirà. La meua vida ve marcada per la Marie Claire i el tancament anunciat el passat dilluns m’afecta personalment. Però sobretot, vull reconèixer la vida dels milers de treballadors i treballadores que han passat per la fàbrica, pel respecte que es mereixen com a persones. I sobretot per les famílies dels 77 treballadors i treballadores que ara es queden en terra de ningú. Ara és el moment d’embarcar-nos tots en el mateix vaixell: defensar Vilafranca, defensar als seus habitants i defensar a eixes famílies que ho han donat tot per la fàbrica.

Diputat del PSPV per Castelló a Les Corts