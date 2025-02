Como todo el mundo sabe, en lenguaje coloquial se suele utilizar la palabra "puta" como adjetivo aumentativo de algo que está mal. Por ejemplo: si una cosa está de "pena" es que está mal, si está de "puta pena" es que está muy mal. Detalle que señalo para afirmar que el nombre y la imagen del País Valencià, pero también lo esencial, sus tierras y gentes y la propia credibilidad de la autonomía, están y se ven de "puta pena" cuando el Consell o gobierno valenciano está ocupado por el Partido Popular. Por cierto, aun reconociendo, porque hablo de política, que lo que acabo de decir puede sonar a propaganda, les aseguro que no es así. Es una realidad constatada por los hechos.

Corrupción

A nadie se le escapa que dos presidentes del PP, Zaplana y Olivas, han sido condenados por delitos que popularmente se conocen como de corrupción. El otro, el tercero, Camps, fue encausado por lo de la Gürtel, pero no condenado. Algo que, al menos para mí, me resulta inexplicable: fueron sentenciados parte de los miembros del Consell o gobierno y de la dirección del PP, que en los dos casos presidía el propio Camps, pero él no sabía nada.

Bueno pues, como decía y ahora repito, a unos por acción directa y a otro por despiste, los tres han sido felones contra la imagen, la autonomía, las tierras y las gentes del País Valencià. ¡Sí! Es evidente que no han sabido utilizar el poder delegado por los ciudadanos y han dejado el País Valencià de "puta pena". En última instancia: ¿Qué puedo decir del de ahora, de Mazón (también del PP) que no se sepa? Seré simplemente justo destacando la evidencia: que después de más de 220 valencianos muertos y algunos aún desaparecidos, todavía no se ha ido y sigue ensuciando y manipulando la verdad y el dolor.

Analista político