Caiga quien caiga

Gan Pampols y Carlos Mazón. / M. A. Montesinos

La bronca habitual en las Corts, aderezada en esta ocasión por el despropósito en que acabó convirtiéndose la votación sobre la propuesta de Compromís para que sus señorías dijeran si el president Mazón debe dimitir por su actuación en la catástrofe del 29O, ha dejado en un inmerecido segundo plano la derrota que también esta semana sufrió el Consell en su plan para la recuperación de la zona cero. La ultraderecha se alió con el PP, en un caso, y con la izquierda, en otro, para sostener a Mazón, impidiendo con sus votos que el Parlament le reclamase la renuncia, pero bloquear al mismo tiempo su acción de gobierno. Que se sepa quién manda, debió ordenar Abascal, sin cuyo permiso los diputados de Vox no se atreven ni a salir a tomar café.

Cierto es que el PP ha salvado ese match ball, sin efecto legal (aquí hay, o cuestión de confianza o moción de censura, y la iniciativa planteada por la izquierda nacionalista no era ninguna de ellas), aunque de fuerte carga política. Pero para ello el PP ha tenido que transigir una vez más con que la ultraderecha arrastre por la moqueta la figura de su vicepresidente para la reconstrucción, teniente general en la reserva Francisco Javier Gan Pampols, contra el que los de Vox no han tenido empacho en aliarse con sus rivales para tumbarle la primera propuesta digna de tal nombre que ha llevado al Parlament.

El desapego del Palau respecto a Gan Pampols, como ya contamos, es cada día más palmario: el vicepresidente ha tenido que salir a declarar que cuenta con todo el apoyo de Mazón precisamente porque Mazón no se ha dignado a expresarle públicamente de forma rotunda ese respaldo a pesar de ser el miembro de su Gobierno más maltratado por quienes al mismo tiempo lo sostienen a él. Pero el caso es que la derrota parlamentaria no puede adjudicarse al vicepresidente, porque es miembro de un gobierno y éste actúa de forma colegiada. Es al Consell al que le han tumbado un decreto que nada menos pretendía articular la respuesta de la Administración tras la DANA. «Si se rechaza, la Generalitat será más lenta, actuará con más complejidad, con menor capacidad de adaptación, agilidad y especialización», dijo la persona que fue nombrada para hacerse cargo de la recuperación. Se ha rechazado y el PP no ha podido o no ha querido evitarlo pero no ha contradicho a su vicepresidente, luego hay que suponer que el Consell se resigna a que su Administración sea más lenta, actúe con mayor complejidad, tenga menor capacidad de adaptación y falle en agilidad y especialización. En esas estamos.

En algunos despachos del Palau se da por hecho que Gan Pampols, cortocircuitado, se acabará yendo y consideran que, puestos a sofocarse, mejor antes que después. Pero el problema es que el constante bombardeo de los ultras contra el vicepresidente, huérfano de defensa, empodera a Vox justo en el momento en que están en juego los presupuestos de la Generalitat, que necesariamente han de ser los de la DANA. Así que aquí la cosa no va de cuándo volverá el exteniente general a los cuarteles. Sino de cuánto nos van a costar a los ciudadanos de la Comunitat las imposiciones de Vox a un PP incapaz por ahora de encontrar otra vía que no sea la de agachar la cabeza y tirar p’adelante, caiga quien caiga.