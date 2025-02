Les netes de ‘La Mestra’

La cançó La Mestra de Zoo, homenatge al professorat que va aconseguir que el valencià tornara a les escoles malgrat els atacs del postfranquisme, ha recobrat tristament tot el sentit. Tant, que sembla l’himne de les convocatòries pel Sí al valencià com la que hui tenim a Castelló.

La història es repeteix: 40 anys després les dretes tornen a l’atac amb els mateixos arguments i estratègia: enfrontar a les famílies; fent de l’aprenentatge, un conflicte; i de la ignorància, el seu argument.

Per sort, la reacció dels "alumnes avantatjats" de La Mestra és esperançadora. I vull agrair de cor l’esforç de les famílies i mestres per mobilitzar el Sí al valencià. Els mestres de la cançó, els que van obrir camí i van demostrar que el valencià és llengua d’ensenyament, n’estarien orgullosos.

Cisneros

Tant com jo ho estic que els meus pares foren d’eixos mestres. Que junt amb companys del CEIP Cisneros d’Almassora plantaren cara als atacs i a l’ofensiva judicial del PP de l’època, que va provocar l’ordre del TSJ de suspendre l’única assignatura que s’impartia en valencià al poble al 87. Però van resistir "i escampar el verí", i poc després l’alumnat de totes les escoles del poble aprenia en valencià.

Malauradament, 40 anys després, una consulta trampa amenaça la tasca de la seua vida i posa en risc que els seus nets (les meues filles), els fills dels seus alumnes o dels nouvinguts puguen aprendre en valencià. Per això, dimarts, per ells i per les meues filles votaré Sí al valencià.

Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló