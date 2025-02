Iván, Esperanza y Albert

Esta semana han aparecido en escena, juntos pero no revueltos, Iván Espinosa de los Monteros, Esperanza Aguirre y Albert Rivera para pedir que la sociedad civil arme otra alternativa ilusionante capaz de derrotar a Sánchez.

Analicemos este totum revolutum, queridos lectores. Iván tuvo que marcharse de Vox por diferencias irreconciliables con su líder. Se cansó de estar a la greña con los suyos un día sí y otro también y tomó las de Villadiego. Esperanza siempre fue el verso libre, suelto e irredento del Partido Popular. Cada vez que habla, sube el pan. Y Albert fue el mayor responsable del auge y caída de Ciudadanos.

Los tres han pasado de la titularidad indiscutible, si me permiten el símil futbolístico, al duro banquillo. Los tres pintaron mucho y ahora no pintan nada en la política nacional.

Hoy nos animan a mantener un espíritu elevado, esto es de mi propia cosecha, para armar una alternativa ilusionante con espíritu reformista y visión de futuro. Y yo les respondo que esa alternativa existió, se llamó Ciudadanos, y su propio líder la hundió al no saber interpretar qué querían de verdad sus votantes. Eso de «lecciones vendo que para mí no tengo» le va como anillo al dedo al bueno de Rivera. En cuanto a Espinosa y Aguirre, me da la sensación de que desde la barrera se ven muy bien los toros, pero es en el ruedo donde se da la cara, si me permiten ahora el símil taurino.

Dejémonos de nuevas alternativas. Dejémonos de más experimentos. Ya sabemos a dónde lleva todo esto.