Mi amigo Juan vive detrás de un círculo verde que se llama WhatsApp. A temporadas, me comunico con él con cierta frecuencia, a veces semanal, pero en otros tiempos han llegado a ser mensajes diarios, de 20, 30 minutos, incluso. Era cuando paseaba al perro; la charla virtual duraba lo que una vuelta al parque Ribalta.

Entre tonterías y detalles vitales, nos confesamos mutuamente sobre lecturas. Juan lee mucho y tiene un gusto que a veces envidio. Él, creo, diría lo mismo de mí. Nos recomendamos libros con entusiasmo desmedido y luego no nos hacemos caso. Importa poco y ninguno se queja. Hablar de lo leído resulta siempre gratificante, aunque el otro disienta o te ignore. Él se lo pierde, pienso yo, piensa él.

Uno cada vez siente más predilección por los libros cortos, densos o no, que van al grano y no divergen. Las tramas secundarias son para lectores secundarios (me arrepiento ya mismo de esta afirmación). A Juan no le importa el tamaño de las novelas, quizá porque tiene más tiempo para la lectura. No le gustan los wargames ni el fútbol, aunque sí el ajedrez y siempre ha sido mejor jugador que yo, aunque no tan entusiasta, creo.

Ficción

Entre los resquicios que se crean en los mensajes de índole literaria, saltan confesiones vitales o preocupaciones personales. La vida se entromete, puñetera ella, en la esfera de la ficción. Tanto a él como a mí nos molesta. La realidad, a veces, nos impide disfrutar de lo realmente valioso: la ficción. Ahí sí somos como hermanos, casi como gemelos. Y puedo afirmar esto justamente porque jamás he compartido este pensamiento con él. Verá Juan esto cuando esté publicado, ni siquiera se lo mandaré antes para que me dé su opinión. Igual que cuando me dice que le ha gustado La península de las casas vacías de David Uclés y yo lo he ignorado, al tiempo que le hablaba maravillas de Juan José Saer y él ni se ha preocupado de prometerme, falsamente, que lo catará. Quiero que lea esto cuando aparezca en el diario, no antes.

Tampoco es que tenga mucho mérito esta columna. No digo nada malo de él, aunque desde luego no sea una persona perfecta. Ojo que él también podría sacar a tender mis defectos… Bueno, aunque yo tengo un buen expositor: el diario más leído en la provincia, y él no. Toma ya, Juan.

Pese a que hay temporadas que, por esto o por lo otro, los mensajes se distancian en el tiempo, cuando retomamos la costumbre, mi vida se vuelve más rica. Tengo alguien más con quien compartir aquello que leo y escucho unas opiniones que, aunque no les haga todo el caso que merecerían, sé que están bien fundadas, que su autor lleva la mochila lectora bien cargada y los engranajes literarios están bien aceitados.

Sentir la necesidad de hablar de lo que ocurre en la ficción es una de las cotas de mi vida. No me quejo de la realidad: tengo la suerte de vivir en un lugar privilegiado y de tener una familia y unos amigos magníficos. Pero qué bello es desligarse un rato, todos los días, de la cotidianeidad y viajar a otros mundos, meterse en la piel de otros. Y luego, como remate, poder hablar de ello con alguien.

