Un atac mai vist del PP al valencià

Al PP li agrada crear problemes on no existien. Hui comença el termini de la consulta en els centres escolars sobre la llengua base. Darrere d’esta consulta hi ha una situació molt greu, un atac al valencià sense precedents en democràcia. La mal anomenada llei de llibertat educativa no ho és. Perquè la Conselleria d’Educació no garanteix que la llengua votada per les famílies siga efectivament la llengua base per als seus fills o filles, per qüestions de ràtio a les aules.

Este fet repercutirà molt negativament sobretot a les famílies que hagen triat el valencià com a llengua base. Per a una ciutat com la Vall d’Uixó, on la llengua sempre ha sigut motiu d’unió i integració, esta consulta és un atac directe cap a la nostra identitat i al nostre patrimoni propi. La promoció del valencià i el seu ensenyament no és només un dret, sinó que és un deure per a l’administració. Així ho diu l’Estatut d’Autonomia, que diu que cal promocionar i donar especial protecció a la nostra llengua pròpia, donada la seua situació de minorització.

La nostra llengua és patrimoni cultural dels valencians i valencianes. És històrica i pròpia del nostre poble i forja la nostra identitat. És innegable que existeix una relació de desigualtat entre les dos llengües oficials. Es produeix en tots els àmbits, en el social i especialment en els mitjans de comunicació. Fins i tot la nova direcció de la ràdio i la televisió pública valenciana acaba de posar en qüestió el predomini del valencià en els seus canals (que són els nostres també).

En esta guerra bruta i partidista que ha encetat el PP no es tenen en compte els criteris pedagògics i educatius. Per això la distribució de l’alumnat en les diferents aules es farà exclusivament en funció del criteri lingüístic. Darrere s’amaguen les retallades habituals de la dreta, perquè esta situació impedirà els desdoblaments que es realitzen actualment i que han permès una educació més individualitzada, pràctica i adaptada a les necessitats especials dels i les alumnes. Amb el personal docent actual no serà possible fer compatibles estos desdoblaments i el compliment del criteri lingüístic.

Esta consulta dinamita un consens de dècades al voltant del valencià i la seua protecció. Els pactes fallits amb Vox han fet que el PP es lleve la careta. Perquè encara que Mazón no governa amb Vox, sí que té extrema dependència d’ells. I amb este despropòsit l’únic que persegueixen és fer punts per a tindre el vot de la ultradreta als pressupostos. Esta llei la van negociar poques setmanes abans de trencar el seu pacte de desgovern i el PP l’ha fet seua, en lloc de tornar enrere i garantir que tots els xiquets i xiquetes tinguen una formació adequada en les dos llengües vehiculars.

L’objectiu del PP és clar: reduir al mínim la presència del valencià en l’escola pública, el lloc on es garanteix la igualtat d’oportunitats. Tot això en un moment en el qual el valencià es troba en situació de regressió. Hi ha estudis que demostren que el valencià està perdent terreny respecte al castellà en l’àmbit social. El nou model tornarà a crear diferències, entre els que parlen valencià a casa i els que no. Per exemple, si jo parle valencià és perquè l’he aprés a l’escola, perquè a ma casa es parlava castellà perquè ma mare va vindre a la Vall des d’Andalusia.

La llengua és un element de cohesió social i d’integració. Els xiquets i xiquetes amb pares d’altres països aprenen a parlar, llegir i escriure en valencià a l’escola. Un avanç que ara el PP es carrega. I també es posa en perill la continuïtat del programa Xarxa Llibres de gratuïtat dels llibres de text en totes les etapes de l’educació obligatòria. Esta consulta també amaga darrere tornar a l’anterior model, en el qual les famílies havien de gastar cada any centenars d’euros per a comprar els llibres.

Per això, demane a les famílies que marquen sí al valencià, per tots els motius esmentats i perquè és defensar la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres arrels. Més enllà del vot de cada família, des del grup socialista presentarem una moció al ple municipal del dimecres rebutjant la realització d’esta consulta per ser contrària a l’Estatut d’Autonomia i deixar de banda els criteris educatius. A més de demanar la seua retirada, també exigirem la dimissió del conseller d’Educació per incomplir el deure de promoure l’ensenyament en valencià i per la seua manifesta incapacitat de gestió.

En lloc de generar problemes on no hi ha, el PP hauria de centrar-se a complir l’ordre de plantilles i dotar als centres educatius dels docents que necessiten. O en millorar el decret d’admissió d’alumnes. O en actuar en les escoles i els instituts afectats per la dana. Hi ha molt per fer. Però eixa no és la prioritat de Mazón ni de Rovira. La seua és enfrontar als valencians i valencianes, gastant de nou la llengua per a iniciar una guerra política que no beneficia a cap família.