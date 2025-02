Espero que se aclaren las responsabilidades de la riada del 29 de octubre, de todas las administraciones, lo que requerirá una investigación seria y que caiga quien caiga, porque más de 200 muertos lo exigen y los vivos también. Son interesantes las declaraciones de un miembro de los Greim (Grupo de Rescate Especial e Intervención de Montaña) publicado en la prensa: «En vez de mandarnos a salvar vivos nos enviaron a buscar muertos». En las primeras horas triunfó la descoordinación. La realidad es que si las fuerzas del orden y del ejército hubieran intervenido inmediatamente, como otras veces, se habrían salvado vidas, pero no estuvieron allí hasta varios días después.

Son expertos en rescates, dependientes del Ministerio del Interior de Grande Marlaska. Algunos venían a Valencia el día 30 y recibieron la orden de dar la vuelta y volver a la base de Navacerrada, donde estuvieron esperando hasta el día 4. El presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, ese día, mandó una carta a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la que se quejaba de que no se estaba haciendo uso de centenares de agentes dispuestos a ayudar. Y a los que lo solicitaban no se les permitía, solicitaba que pudiera acudir el personal voluntario. No lo puedo entender. El Estado y el Gobierno tenían la obligación de ayudar y no decir «si quieren ayuda, que la pidan». ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si la respuesta hubiera sido rápida, como tantos profesionales pedían y no se les permitía? En la conciencia de alguien pesarán estas muertes. Claro, si tienen conciencia.