Un estat aconfesional

Com és possible que essent un estat aconfessional hi haja tanta conflictivitat amb la creu dels caiguts del parc Ribalta de Castelló. Els seus partidaris diuen que han renunciat a la representació del motiu que la va imposar en eixe lloc. El motiu pel qual estava allí, sempre serà la creu en l’altar homenatge als caiguts del bàndol nacional, l’element identitari d’una croada contra una altra part de la societat que es va justificar entre altres motius més espuris en la religió i recordarà als defensors de la legalitat de la República, que ha estat i és un element de tortura, per als represaliats, exiliats i altres víctimes innocents que pagaren amb les vides dels seus éssers volguts, i les seues hisendes, les aspiracions d’aquells que van procurar el poder per la força sense importar-los les conseqüències.

El monument als caiguts del parc Ribalta, representat per un altar amb el text de caiguts per Déu i per la Pàtria, excloïa a tots els altres que ho feren per la justícia i la legalitat i una creu era un anacronisme democràtic en un lloc inadequat. L’Ajuntament va intentar llavar el seu simbolisme esborrant, la llegenda, però en la ment de tots, l’altar i la creu continuaven representant el monument, el missatge d’un símbol que no desapareix pel fet d’extraure documentalment la sacralització.

L’ofensa

Una església o una ermita encara són la seua història. Únicament la seua desaparició física, va implicar l’oblit de l’ofensa que suposava. Si la creu, com diuen els defensors de la restitució, ja no representa l’objecte de la seua imposició, si més no, passa a ser un element decoratiu, per tant, qué impedeix a l’Ajuntament, posar i llevar elements decoratius o eliminar la creu que representa a una sola religió? Els símbols són la vinculació dels que creuen en el que representen i expressen l’ànim de proselitisme pretés amb la seua exhibició.

Si el símbol ha perdut administrativament la intenció de reconeixement que es pretenia, l’Ajuntament la pot llevar del lloc on estava. En un estat aconfessional no hi ha cap motiu per a instal·lar un símbol que representa una religió en un lloc públic on trafeguen creients i no creients. Perquè el símbol representa poder i vinculació social del lloc a eixe poder, com al seu moment les banderes representaven al rei.