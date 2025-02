Torticera jugada

A nadie escapa el marrón que tiene el PP con Mazón por la gestión de los primeros momentos de la dana, responsabilidad traspasada a chivos expiatorios. Con el añadido de la atónita estrategia de no enmendalla en un suma y sigue desde el 29-O. Tras lo mucho escrito harto resulta hacer cronología de los hechos, que resumo en las palabras del escritor Posteguillo pronunciadas en el Senado, a los pocos días de vivir en directo el desastre: «Ha sido muy cruel no avisar, pero más cruel no ayudar con la energía que hace falta», en clara referencia a la deficiente respuesta del Gobierno ante la catástrofe natural más importante acontecida en la Comunidad Valenciana. Las investigaciones en curso darán sus frutos y al final cada uno de los extremos quedarán desvelados, mientras tanto en Génova 13 cunden las opiniones encontradas.

Un veterano del PP nacional, sin poder disimular el abatimiento, me refiere la endiablada situación, recordando que al día siguiente de la histórica hecatombe en forma de avenida de agua, desoyendo a Feijóo, el president rechazó pasar el testigo al Ministerio del Interior solicitando la alerta 3, al tratase de un siniestro de índole nacional. Coyuntura que le vino muy bien a Pedro Sánchez, especialista en hacer de la necesidad virtud, optando por ponerse de perfil y renunciando a la potestad de ser él quien decretara el máximo nivel y la asunción del control de la situación. Sánchez ha procurado no volver a pisar l’Horta Sud desde el día que, encogido y sin atisbo de la gallardía de marca, fue evacuado por guardaespaldas de las calles de Paiporta. Desde entonces el tacticismo del jefe del Ejecutivo ha sido meridianamente certero para sus intereses, focalizando en Mazón todo el complejo asunto del descomunal aluvión. Entre tanto, el máximo representante de la Generalitat sigue enrocado y atrapado en la tela de araña de aquél a quien alabó en los primeros momentos de la tragedia.

Filtración

Ayer la colega Carmen Morodo dijo en un programa de televisión que ciertos personajes de la cúpula de Presidencia del Gobierno llevan días asegurando, en cenáculos, encuentros y en cuantas situaciones tienen ocasión, que obran en su poder los datos supuestamente ocultados por Mazón. La periodista subrayó que la información detallada todavía no ha sido filtrada con el objetivo de que el político alicantino «vaya cociéndose en su propia salsa».

Los hechos van evidenciando el estilo de Pedro, en cuya cabeza parece tener prioridad la recuperación de la Comunidad Valenciana para el PSPV-PSOE en base al deterioro de Mazón. El Gobierno, representante de la cuarta economía de la Unión Europea, continúa sin estar a la altura en capacidades y respuestas. Ni lo estuvo en los primeros momentos, como bien denunció el escritor Santiago Posteguillo, ni lo sigue estando ahora. Empero, el discurso lo tienen ganado desde la Moncloa, con una ministra valenciana, Morant, cuyo anhelo es llegar a presidir la Generalitat valenciana sin necesidad de mancharse de barro. Esperando que el adversario sucumba definitivamente, víctima de su propio aturdimiento y de la torticera jugada de Pedro, el maestro.

