Clúster Offsite

Desde que a Ford se le ocurrió construir coches en cadena, son muy pocos los que han estudiado las posibilidades de este procedimiento organizativo en la construcción. Y seguimos pensando de forma artesanal.

Esta semana he tenido una interesante reunión con unos profesionales, antiguos amigos míos, Jorge y Rubén, que me dejaron encima de la mesa un auténtico regalo. Una idea que yo no había oído hasta ahora.

Es la necesidad de crear un Clúster de fabricación Offsite de vivienda industrializada en la Comunitat Valenciana. Donde las empresas constructoras centralicen todos los oficios. Desde despachos de arquitectos y técnicos que desarrollen y supervisen el proceso productivo, hasta las diferentes profesiones que son necesarias para levantar un edificio. Es la fabricación de viviendas en cadena para su ensamblaje posterior en el solar. Con alturas de hasta cinco o seis plantas o más. Ya no es solo la construcción de unifamiliares. El reto debe llevarnos más allá, porque el problema de la vivienda es muy grave en toda Europa.

Preparados

En la provincia de Castellón tenemos todo lo que el Clúster necesita: formación profesional en industria, suelo industrial de parcelas en grandes dimensiones para las fábricas, la estación intermodal ferroviaria y el puerto para distribuir el producto por el mundo, un clúster cerámico que podría aprovecharse y crear sinergias interesantes. Y, sobre todo, emprendedores con ganas que ya han demostrado a lo largo de nuestra historia que no hay reto imposible. Es el momento.

Urbanista