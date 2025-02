Café para todos... y que sean dos tazas

Hoy escribo sobre «España y el café para todos». Y es que lo que vino a ser una fórmula más o menos acertada en la Transición, a la hora de estructurar un país recién nacido a la democracia tras una interminable dictadura, se convierte ahora, en todo un juego jocoso y soez para nuestro bolsillo. Podría asimilarse esta treta de trileros del PSOE de Sánchez, a una escena de dos sacos de zanahorias y un burro, donde los ciudadanos de a pie no sabemos hacia qué saco tirar para comer zanahorias.

Como ha apuntado Ciudadanos, «el PSOE invita, pero pagamos todos». Hablo de la condonación de la deuda autonómica, y mi respuesta es un No rotundo. Sánchez cede a las exigencias de ERC y les regala una rebaja de deuda al Estado, mientras el resto de España se come con patatas esa factura. Siguen desmantelando el país con la condonación de 83.000 millones de deuda de las autonomías. ¿Por qué no se ponen las pilas y trabajan en un proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómico? Basta de engaños. Si Sánchez quiere mantenerse en el poder, que no lo haga sacrificando nuestros bolsillos, y se arremangue para mejorar las cuentas públicas, no para cargarse el potencial económico que nos queda para dar gusto a sus socios de gobierno. Una cosa es el diálogo y el consenso con el resto de formaciones políticas y otra ceder al chantaje con tal de apoltronarse en el sillón de Moncloa. Y vendernos la moto de que se nos perdona a todas las autonomías parte de nuestras deudas… a eso se le llama «ofender a la inteligencia» de la población.

Amigotes

Acostumbro a escribir sobre mi pueblo. Hoy también lo hago, porque cada decisión que se toma en Madrid, repercute en el bienestar de mis vecinos; ya sea cuando deciden sobre el futuro de nuestras playas; su preocupación por ellas, o su inacción, que conduce a que se revienten playas, paseos marítimos y familias, como cuando perdonan deudas a los amigotes y clavan el cuchillo en el bolsillo, también de los oropesinos. ¿Qué supondrá condonar deuda a las comunidades por hacer la gracia a Cataluña? Porque trasladan el problema económico a la Administración Central, y ello nos empujará a más déficit y deuda, que nos tocará asumir a todos. O pagamos a costa de impuestos o tendremos carencias en bienestar social y recortes de servicios públicos. Invita el PSOE y pagamos los tontos de siempre. Lo dicho: ¡Café para todos… y que sean dos tazas!

Alcaldesa de Oropesa del Mar