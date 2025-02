El comerç de Castelló

El comerç local de la ciutat de Castelló és la columna vertebral del nostre teixit productiu, una realitat que des de Compromís no ens cansem de repetir. Tot i això, malgrat les xifres, el govern del Partit Popular de Begoña Carrasco l’ignoren i es dediquen als triomfalismes sense conéixer la realitat de la ciutat.

En lloc de repetir eslògans i frases fetes, si el govern del Partit Popular coneguera mínimament i estudiara les dades de la realitat socioeconòmica de la nostra ciutat, ja s’hauria adonat que el comerç suposa el 17,5% de les empreses de Castelló i el 23,7% dels treballadors i treballadores autònomes. Per això, caldria començar a reflexionar sobre el fet que campanyes com el Dia de la Sogra, portar els Tercios de Flandes o regalar una pujada al Fadrí per Sant Valentí no són, ni de bon tros, les polítiques que necessita la columna vertebral del mercat laboral de la ciutat.

Potencial

I és que darrere de cada lloc de treball en el comerç hi ha una persona, una vida i una família. Justament per això, des de Compromís ens hem assegut amb Confecomerç i hem escoltat els comerciants, cosa que el govern de Carrasco no fa. D’eixa escolta activa naix la moció que portem al ple aquest dijous, en què no sols recollim les seues propostes, sinó també les polítiques que estem convençuts que necessita Castelló per evitar que el potencial del nostre comerç es perda.

Castelló es juga molt, perquè darrere de cada comerç no només hi ha persones, sinó també un retorn enorme per a una ciutat que no es pot entendre sense el seu comerç local.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló