‘Made in l’Alcora’, cerámica de calidad

Si hay algo que define a l’Alcora, si hay un pilar sobre el que se ha construido nuestro presente y sobre el que se construirá nuestro futuro, ese es la cerámica. No es solo un sector económico. No es solo una actividad productiva. Es lo que nos ha dado identidad, lo que ha marcado nuestra historia y lo que sigue siendo el motor de nuestro municipio. Es parte de lo que somos, lo hemos vivido siempre. Nos criamos viendo cerámica, rodeados de fábricas, de hornos, de arcilla transformada en arte y en progreso. La llevamos en las manos de quienes la han moldeado generación tras generación, en la creatividad de quienes han innovado sin perder la esencia, en la visión de futuro de quienes han hecho de esta industria nuestro mayor orgullo.

Por eso, estos días estamos en Cevisama, acompañando a nuestras empresas, mostrando el apoyo institucional que merecen y defendiendo lo que representa nuestra industria. Porque la cerámica de l’Alcora es calidad, es innovación, es historia y es futuro, y todo eso hay que decirlo, hay que reivindicarlo y hay que ponerlo en valor. También hemos venido para dar un paso adelante. A presentar algo importante, algo con lo que queremos reforzar nuestra identidad y que nos ayude a diferenciarnos en el mundo: una marca paraguas que aspira a convertirse en un sello de calidad, una especie de denominación de origen de la cerámica de l’Alcora.

Si hoy l’Alcora es un referente en la cerámica es porque nos lo hemos ganado con esfuerzo, con talento y con la capacidad de innovar sin perder nuestra esencia. Aquí no improvisamos. Aquí la producción cerámica tiene tres siglos de historia y muchas generaciones de conocimiento acumulado. Desde hace casi 300 años, la cerámica ha sido nuestra seña de identidad. Lo fue con la Real Fábrica del Conde de Aranda, lo es hoy con una industria moderna, competitiva y referente a nivel internacional. Y lo seguirá siendo, porque en l’Alcora no nos conformamos con haber sido grandes: queremos seguir siéndolo y queremos serlo todavía más. El mundo ya no es el mismo que hace tres siglos, ni siquiera es el mismo que hace tres décadas. La competencia es global, las exigencias del mercado son cada vez mayores y la innovación es clave. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos diferenciarnos.

La cerámica de l’Alcora es un producto con alma, con historia, con un saber hacer que nos distingue del resto. Queremos que, cuando alguien vea un producto hecho en nuestro municipio, lo reconozca al instante. Que sepa que detrás hay talento, innovación y excelencia. Esa es la razón de ser de la marca que hemos presentado en Cevisama. No queremos que sea solo una imagen o un logotipo, sino una garantía de calidad y de origen. Un distintivo que refuerce la posición de nuestra industria en el mundo. Y que deje claro que, con la Real Fábrica como origen, en l’Alcora llevamos tres siglos liderando la cerámica.

Pero una marca, por sí sola, no construye nada. Necesitamos que el sector la haga suya, que las empresas la incorporen y la refuercen. Esto no es solo una iniciativa del Ayuntamiento, sino un proyecto que debe ser de todos: de las empresas, de los profesionales, de los trabajadores y trabajadoras que cada día hacen que nuestra cerámica siga siendo una referencia.

Un Ayuntamiento proactivo

Más allá de discursos, desde el Ayuntamiento trabajamos con hechos y con inversión. Sabemos que el sector necesita apoyo institucional, infraestructuras de calidad y políticas que ayuden a consolidar su liderazgo. Por eso, desde 2019 hemos destinado más de 4 millones de euros a la modernización de nuestros polígonos industriales, mejorando infraestructuras y reforzando la competitividad de nuestra industria. El año pasado conseguimos una subvención histórica de más de un millón de euros del Ivace para seguir modernizando nuestras áreas productivas, un logro que ha sido posible porque apostamos por nuevas formas de gestión, como las Entidades de Gestión y Modernización (EGM). Ahora tenemos dos, y con ellas más capacidad para atraer ayudas, mejorar infraestructuras y consolidar el liderazgo. Pero sabemos que queda mucho por hacer. Y sabemos que, en un sector tan dinámico y competitivo como el cerámico, no podemos quedarnos atrás.

Siempre decimos que la cerámica en l’Alcora y en la provincia comenzó con la Real Fábrica. Y es cierto. Y no podemos estar más orgullosos. Pero la historia no se mantiene sola. Tenemos la responsabilidad de seguir avanzando. Desde el Ayuntamiento, tenemos clara nuestra misión: estar al lado de las empresas, impulsar iniciativas que refuercen nuestra posición y garantizar que la cerámica de l’Alcora siga siendo un referente mundial. La cerámica Made in l’Alcora no es solo una marca. Es un mensaje al mundo. Es la certeza de que aquí, en l’Alcora, se hace algo único. Una industria con historia, con presente y, sobre todo, con mucho futuro.

Alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón