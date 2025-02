La justicia también quiere saber

Hay muchos en el infinito mundo de internet y en cualquiera de los buscadores que dan acceso a la red. Yo utilizo MP3Cutter, un programa on line gratuito que satisface ampliamente las necesidades de quienes, ocasionalmente, precisamos editar archivos de audio. Desconozco si fue esa la herramienta que el entorno del presidente Mazón hizo servir para llevar a cabo la penúltima de las tropelías ideadas desde el Palau en sus desesperados, pero inútiles, intentos por quitarse de encima la responsabilidad por su irresponsable actuación en aquel fatídico 29 de octubre.

El pasado día 12 desde la cuenta de Mazón en X se difundió un audio en el que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) comunicaba al 112: «No vamos a marearos con más avisos». Una conversación que en su tuit Mazón fechó a las 12.08 horas y que confirmaba el reconocimiento de Aemet de no querer facilitar más avisos a partir de ese instante. Ello significaba la ocultación voluntaria de unos datos claves para poder responder con garantías a la tragedia que estaba a punto de consumarse. Para Mazón la Aemet se borró a partir de ese momento. Minutos después se conocía el contenido íntegro de la conversación y se demostró que el corta y pega del poc honorable era una burda manipulación al más puro estilo Miguel Ángel Rodríguez. Un bulo más. Ese audio completo revela que Aemet advirtió a la Generalitat de que no habría más avisos porque se estaba en el nivel máximo de alerta y que «lo peor» de la dana llegaría entre las tres y las seis de la tarde… justo las horas en que Mazón se perdió en un almuerzo interminable.

Competencias

Tan interminable que la larga sobremesa del Ventorro se va a prolongar por el resto de sus días. La verdad no cambia con audios manipulados ni con dilaciones a los requerimientos para saber porqué no estuvo en su sitio en las horas en que se requería un liderazgo firme ante la magnitud de la catástrofe. Mazón tendrá que responder, en la tribuna parlamentaria o en los tribunales. Porque la justicia también quiere saber y avanza, lenta, pero inexorablemente. La jueza de Catarroja que está al frente de la instrucción eleva el tiro al denunciar la «palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse» y afirma que los daños materiales no se podían evitar, «pero las muertes sí». Palabras mayores. Recuerda además que «el Estatuto de Autonomía establece como competencia exclusiva de la Generalitat la protección civil».

La justicia busca responsabilidades penales por los delitos de homicidio imprudente y lesiones y vuelve a requerir al Consell para que confirme quién estaba al mando de la emergencia cuando se lanzó una alerta que, por tardía, resultó inútil. Un aviso que el presidente de la Diputación de València imploró con vehemencia al grito de: ¡Enviad la alerta de una puta vez! Ni por esas. Salomé Pradas no actuó y hasta que Carlos Mazón no llegó (aunque en su última versión dice que lo hizo a las 20.28 horas), no sonó el aviso en los móviles pidiendo a la población «evitar cualquier tipo de desplazamiento». Ya no hacía falta. Eran las 20.11 horas y ya era tarde, trágicamente tarde. De saber la verdad aún estamos a tiempo.

Periodista y escritor