A Vila-real, defensem el valencià

La llengua és molt més que un mitjà de comunicació; és l’essència de la nostra identitat, la connexió viva amb la nostra història i cultura. A Vila-real, el valencià ha estat sempre un pilar fonamental de la nostra comunitat, i des de l’Ajuntament hem treballat incansablement per promoure i protegir el seu ús en tots els àmbits. Un treball que se sosté sobre els cinc pilars de la gestió que caracteritzen el model Vila-real: defensa de lo nostre, proximitat, col·laboració públic-privada, responsabilitat social i lideratge col·laboratiu.

Aquests dies estem assistint a un nou capítol de l’esperpent que, desgraciadament per als valencians i valencianes, està representant el govern de Mazón, titella de Vox, amb la consulta en els centres educatius perquè les famílies trien la llengua base en l’ensenyament dels seus fills i filles. Aquesta iniciativa, lluny de fomentar la convivència lingüística, amenaça amb desestabilitzar el sistema educatiu i posar en risc la presència del valencià a les nostres escoles.

Nombrosos col·lectius, tant de docents com de pares i mares, han mostrat la seua preocupació per les greus mancances d’aquesta consulta i els efectes tan negatius que tindrà en l’escolarització dels nostres xiquets i xiquetes. La manca de garanties democràtiques i l’eliminació del paper dels consells escolars en la presa de decisions tan rellevants són només alguns exemples. És curiós que el PP i els seus palmers tinguen ara tant d’interés per consultar a la ciutadania sobre la llengua quan durant 22 anys de govern popular a la Generalitat mai s’han dignat a demanar-nos opinió sobre qüestions com el desfalc de la Fórmula 1, el tancament de Canal 9 o els sobrecostos de la Ciutat de les Arts i les Ciències, entre altres. Si ens hagueren preguntat, hauríem parat la ruïna i el caos del PP durant tots aquests anys.

Ara, impulsen una votació que fomenta la segregació lingüística, provoca un caos organitzatiu als centres i distorsiona la realitat sociolingüística de la nostra comunitat. Plataformes com Famílies pel Valencià han alçat la veu contra aquesta consulta, denunciant la incertesa que genera i la manca d’informació clara per part de l’administració i, a Vila-real, el Consell Escolar també es va manifestar en contra.

Atac

La implementació d’aquesta consulta suposa un atac directe a la cohesió educativa i lingüística del nostre territori. Obligant les famílies a triar entre valencià i castellà com a llengua base, s’està fomentant la segregació de l’alumnat, creant divisions innecessàries i perjudicant la convivència als centres educatius. A més, aquesta mesura podria condemnar l’alumnat de zones de predomini castellà a no aprendre valencià en condicions adequades, limitant les seues oportunitats laborals futures i relegant l’ensenyament en valencià a un paper marginal.

No podem entendre aquesta maniobra de la Generalitat valenciana sense tindre en compte la dependència de Carlos Mazón respecte a l’extrema dreta. Vox, amb la seua obsessiva croada contra el valencià i qualsevol element que represente la nostra identitat, és qui realment dicta les polítiques educatives del Consell. El Partit Popular, lluny de defensar els interessos de les valencianes i els valencians, s’ha convertit en una titella d’aquells que volen esborrar la nostra llengua de les escoles i de la vida pública. Aquells que, curiosament, en paraules de José María Aznar, ideòleg del Partit Popular i expresident del Govern, formen el club de Putin. I com molt bé ens recorda el nostre regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, de la mateixa manera que Putin va acabar amb les llengües minoritzades de Rússia, ací al nostre país, PP i Vox han encetat el mateix camí en contra del nostre valencià.

Diversitat lingüística

A Vila-real, hem demostrat un compromís ferm amb la promoció i defensa del valencià. Hem implementat polítiques actives per fomentar-ne l’ús en l’administració, la cultura i l’educació, reconeixent-lo com un element clau de la nostra identitat col·lectiva. Creiem que la diversitat lingüística és una riquesa que cal preservar i potenciar, i que el valencià ha de tindre un paper central en la formació dels nostres joves.

Davant la política de la divisió i l’enfrontament, des de l’equip de govern del Pacte de la Llum de Tol defensem el treball conjunt amb la comunitat educativa, les famílies i les institucions locals per enfortir el sistema educatiu i garantir la presència del valencià a les nostres escoles. En definitiva, defensar el valencià és defensar allò que som. Des de Vila-real, continuarem treballant per assegurar que la nostra llengua i cultura continuen vives i vigoroses, per a nosaltres i per a les generacions futures.

Alcalde de Vila-real