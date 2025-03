Els festers faran la festa en Castelló. Festers triats per festers. Perqué ens vam comprometre a tonar l’autonomia en l’organització de les festes a la nostra ciutat al món de la festa i ja tenim el marc jurídic i legal per a que este compromís siga, també, una nova realitat a l’expedient del govern de la nostra ciutat que tinc l’honor de presidir.

Quan encara no s’ha complit el segon any de legislatura, ja hem establit les bases perquè aquesta qüestió siga una nova realitat. I ho fem quan queden molt poques setmanes perquè celebrem les nostres festes majors, les de la Magdalena, les millors festes del món.

Venim a complir amb la paraula donada. També en l’àmbit de les festes de Castelló. I ho fem aprovant una reforma dels estatuts que canviaran el sistema d’elecció de la Junta de Festes, que tornarà a ser democràtica, retornant la veu, i sobretot el vot, a l’Assemblea, l’òrgan que representa al conjunt dels sectors que participen i es deixen l’ànima per contribuir a que les nostres celebracions siguen les millors possibles. Arrere quedarà la decisió de l’anterior govern municipal tripartit que va decidir extingir l’autonomia en l’elecció dels membres de la Junta, i per tant en el procés d’organització dels programes d’esdeveniments, que van passar a estar presidits, i per tant controlats, pel govern municipal. Una vegada més, la ideologia per davant dels interessos de la ciutadania, de les tradicions, de les nostres senyes d’identitat. S’ha acabat el Ací mane jo com a forma de fer política. Torna la llibertat i l’autonomia. Sense imposicions.

Full de ruta

I ho hem fet amb transparència. Escoltant els festers, als qui presentàrem en l’última assemblea el nostre full de ruta. Sense trampes ni cartró. Presentant un esborrany d’estatuts, escoltant les opinions i aportacions de tots, que de l’una o l’altra manera han sigut tingudes en compte i incorporades, i seguint tots els tràmits administratius, és a dir, el Consell Rector del Patronat Municipal de Festes i, posteriorment, el ple de l’Ajuntament de Castelló.

Recuperem un model de gestió que venia aplicant-se amb èxit des de l’any 1988. I posant fi al període negre en la democràcia i en l’autonomia de la Junta de Festes que es va activar a l’any 2022. I dic negre, perquè a més, aquest canvi es va produir saltant-se els preceptes dels estatuts que en aquell moment estaven vigents. Viure per a creure.

Davant aquesta situació, nosaltres ens vam comprometre a retornar la veu i el vot als festers i el gran canvi d’aquests estatuts és que una Assemblea de Festes tornarà a triar a un equip de festers que organitzaran les festes, amb tots els controls tècnics, administratius i econòmics que són pertinents. Però sense imposicions.

Nosaltres complim amb la nostra paraula i retornem la democràcia a les festes. Retornem la veu i el vot als festers. Després de l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament, i complint amb els terminis administratius legals, els següents passos a donar seran la convocatòria d’una Assemblea de Festes al juny. Eixa convocatòria de l’Assemblea ja es regirà pels nous Estatuts i d’ella eixiria una nova Junta de Festes, triada democràticament pels seus membres que estarà en disposició de començar a treballar, sense interferències, en el nou cicle fester de les festes fundacionals de Castelló. És a dir, des d’aquest any 2025, amb la vista posada en a la Magdalena de 2026.

Sense vots en contra

Jo vull aprofitar aquestes línies per a agrair que aquests nous Estatuts de Festes hagen tirat avant sense vots en contra de cap grup de la corporació municipal. Em queda, això sí, el dubte, de com és possible que els mateixos representants polítics dels grups que en la passada legislatura van promoure el decretàs, s’hagen abstingut ara en la recuperació d’uns estatuts dels quals van aprovar la seua extinció. Remordiments de consciència? Constatació que el nou model no és el que volien els castellonencs? Aigua passada no mou molins! Benvingut siga el consens, benvinguda siga la unitat en una qüestió, l’organització i la celebració de les festes, que han de quedar sempre al marge dels interessos partidistes i polítics.

Per a la història quedarà que aquesta aprovació dels nous Estatuts haja sigut promoguda per una regidora de Festes, Noèlia Selma, qui precisament va ser l’última presidenta electa triada democràticament de la Junta de Festes, i que hui tinc l’honor i l’orgull de que forme part del meu equip de govern. A ella, als membres de l’actual Junta de Festes, i a tot el món de la festa vull agraïr públicament tot el treball realitzat, sempre impecable i desinteressat, pensant només en els veïns de Castelló i a fer possible que Castelló tinga les millors festes del món.

Alcaldessa de Castelló