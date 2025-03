Borriol hem aprovat el pressupost per a 2025. Uns comptes responsables, realistes i compromesos amb el veïnat, per impulsar projectes estratègics per al nostre poble i garantint una fiscalitat més justa amb la rebaixa de l’IBI i de l’IVTM i l’ajust de la taxa de recollida i tractament del fem.

Un dels principals pilars del pressupost és la inversió en educació, ja que reservem el crèdit necessari per a l’adquisició dels terrenys on es construirà el futur institut de Borriol. Una infraestructura que és una demanda històrica del nostre poble i un compromís ineludible per garantir una educació de qualitat als nostres joves.

Ara, seguirem reivindicant el finançament, després que la Conselleria d’Educació del Partit Popular haja decidit seguir endavant amb l’expedient de lesivitat a l’IES. Una decisió que posa en perill els 10,8 milions d’euros que el pla Edificant ens va concedir per a la construcció del centre.

Arriben tard

A més, lamentem la incertesa quant als Fons de Cooperació de la Diputació, supeditat als pressupostos de la Generalitat, que arriben molt tard. Fons essencials per garantir l’estabilitat del consistori i la continuïtat i enfortiment dels serveis públics. L’any passat van ser 190.700 euros i per este motiu hem hagut de condicionar partides de gastos per poder aprovar els pressupostos.

Siga com siga, seguim fent poble. Compromís som garantia de gestió responsable i fiscalitat justa; i seguirem reivindicant finançament i inversions allà on calga i treballant per un poble millor.

Alcalde de Borriol