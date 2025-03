34 anys apostant per Europa i la innovació

Ara que celebrem un nou aniversari de la Universitat Jaume I convé subratllar una condició que manté tota la seua vigència, tot i els 34 anys que han passat des d’aquell 27 de febrer de 1991. Em referisc al fet que l’UJI va nàixer amb una visió de futur que avui, més que mai, tornem a necessitar.

Una visió de futur que resulta imprescindible per a abordar els grans reptes que suposen la digitalització, especialment l’impacte de la intel·ligència artificial, o el desenvolupament d’energies netes. I un altre, fins i tot de major magnitud, com és la crisi de drets democràtics i valors de convivència. Són desafiaments globals, que també tenen la seua rèplica a escala local, i on l’UJI pot contribuir a abordar-los.

La resposta, global i local, passa per la innovació vinculada a la recerca. Així ho assenyalen dos informes estratègics per a la Unió Europea com són els dirigits per Mario Draghi i Enrico Letta. Els dos coincideixen, a grans trets, que la consolidació de l’Europa del coneixement és vital per a garantir el nostre futur i, per tant, les universitats, com a ecosistemes d’innovació, són i seran clau per al progrés europeu.

Amb aquest diagnòstic, no és exagerat afirmar que la millor visió de futur que podem tenir és apostar per les universitats i enfortir així la capacitat de resposta als reptes presents i futurs. Un futur que s’ha d’entendre des del vessant del progrés econòmic, però també, i no és menor, des de la defensa del nostre model social.

En aquesta aposta per la innovació i el compromís amb Europa, l’UJI va ser una universitat avançada al seu temps. Vam nàixer com a institució acadèmica amb el compromís d’implicar-nos en la construcció europea a partir de l’àmbit mediterrani, i amb una vocació científica que entenem com a bé públic al servei del progrés social.

És per això que, com fa tres dècades, cal insistir en la necessitat de creure en les universitats com a instruments de transformació social. Estic convençuda que, en aquests moments, apostar per les universitats no és sols una oportunitat de futur sinó també una responsabilitat ineludible.

Per a fer-ho possible necessitem, un finançament suficient, estable i pluriennal. Però també necessitem el suport social. No un suport incondicional, no, sinó des de la confiança que representen els resultats assolits fins ara, i que ens situen entre el 5 % de les millors universitats del món, segons els principals rànquings. Formem part d’un consorci europeu d’universitats amb altres set països i liderem projectes europeus d’investigació. Precisament, i per tal de consolidar les nostres capacitats investigadores, hem desplegat una estratègia institucional per a promocionar la recerca de qualitat, accessible i oberta, i que reforça la transferència i l’intercanvi de coneixement amb la societat. De fet, la captació de fons per a recerca a través de convocatòries competitives i contractes s’ha situat en xifres rècord, amb més de 21 milions d’euros aconseguits l’any passat.

Oferta acadèmica

Igualment, en els últims anys hem renovat l’oferta acadèmica amb la incorporació de noves titulacions i l’actualització dels plans d’estudis, hem intensificat la formació al llarg de la vida i l’adquisició de competències transversals, incloses les digitals i les d’emprenedoria. Tot això, juntament amb el desplegament de plans institucionals per a impulsar la sostenibilitat, la igualtat, la salut global i la pau, ens situa dins d’un model d’universitat humboltdiana. Som un centre que sap vincular l’excel·lència amb el fet de ser una institució promotora d’una transformació social responsable. No tinguem dubte que tan perillós resulta desplegar una recerca sense principis ètics ni consciència social, com governar en contra de l’evidència científica. Per això és el moment d’apostar per la Universitat. Per una Universitat compromesa amb la societat i com a espai per al saber, el talent i la igualtat d’oportunitats.

L’UJI n’és un bon exemple. Des del compromís de la comunitat universitària, i al costat de les institucions, sectors empresarials i entitats professionals i cíviques que ens han acompanyat al llarg d’aquestes tres dècades, ens hem consolidat com un agent educatiu, social i econòmic de primer ordre. Som una de les institucions amb major impacte i que més valor afegit ha aportat al territori, ja siga per via de la formació i el capital humà, la investigació científica, el desenvolupament social i cultural o la innovació. Aquesta continuarà sent la nostra aspiració de futur.

Rectora de l’UJI i presidenta de CRUE