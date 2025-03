Avui, dia d’Hispanoamèrica i de la OCHSA, desitjo dirigir-me als preveres, diaques, membres de vida consagrada i laics que lliureu la vostra vida cada dia per l’Evangeli en el continent americà. L’Església celebra de manera especial aquesta jornada amb la mirada posada en els sacerdots diocesans de l’Obra per a la Cooperació Sacerdotal Hispanoamericana (OCHSA), apòstols amb cor de carn que heu deixat les vostres diòcesis d’origen per a posar-vos al servei de Déu en aquest continent. Vosaltres heu decidit encarnar en el més profund del vostre ésser cada pàgina de l’Evangeli, abandonant-vos on l’esperança és un bé sagrat que no llueix tots els dies.

En l’arrel de la pobresa extrema hi habiten moltes vides sumides en la violència, l’abandó, la solitud, la fam o la desestructuració familiar. I la vostra missió, en aquests racons habitats per un Déu humanament pobre, trenca qualsevol estructura de poder o de classe. Les vostres mans, gastades per ajudar el proïsme perquè es trobi amb Crist, són la prolongació de l’Eucaristia.

Ara, mentre penso en com heu arribat a vessar, en tantes ocasions i enmig de tanta prova, fins a l’última gota de la vostra sang, recordo a Sant Óscar Romero, arquebisbe de San Salvador, qui va ser assassinat d’un tret en el cor mentre celebrava la Santa Missa. I no va ser en un lloc qualsevol, es trobava en la capella d’un hospital per a malalts de càncer de El Salvador. El bisbe va morir als peus de l’altar a l’Hospital La Divina Providència. «Tota persona que lluita per la justícia, que busca reivindicacions justes en un ambient injust, està treballant pel Regne de Déu», va manifestar el prelat salvadorenc, defensor a ultrança dels drets humans. Que el seu record amari la terra que ara trepitgen els vostres peus.

Avui, a més de convidar a col·laborar amb oració i ajuda econòmica, li dono gràcies a Déu per les vostres vides: mai oblideu que la vostra tasca, vessada entre la força i la feblesa, és la llavor que manté dempeus el cor més humà de l’Església. Que Déu us continuï beneint, perquè transformeu el dolor dels que sofreixen en una profunda alegria.

Bisbe de Tortosa