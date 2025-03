8M: ¡somos imparables!

Con los gobiernos de progreso las mujeres avanzamos. Esta semana se conmemora el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y esta fecha llega precedida de un hecho histórico, la aprobación de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con él se refuerzan las medidas para proteger a las mujeres y combatir todas las formas de violencia machista. El único partido de todo el Parlamento que no ha votado a favor ha sido Vox, revelando una vez más su insensibilidad y la incoherencia de un PP que sigue pactando con ellos en otros ámbitos.

Desde el Gobierno que lidera Pedro Sánchez se demuestra una vez más el firme compromiso con la igualdad y se impulsan 460 medidas concretas. La financiación aumenta hasta los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años y el pacto incluye, por primera vez, la violencia vicaria, económica y digital como formas de violencia machista. Esta lacra social tiene múltiples dimensiones y, por tanto, debemos abordarla desde todos los prismas.

Porque la violencia de género es un problema estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. La ley no criminaliza a los hombres, como trata de vender Vox, sino que protege a las víctimas y garantiza que la justicia actúe con rapidez y eficacia ante un caso de violencia de género. No estamos hablando de un problema individual, sino de una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres que todavía sigue muy presente en nuestra sociedad.

Y por eso es importante celebrar el 8 de marzo. No como mera celebración, sino como reivindicación de la igualdad real y plena. Desde el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó hemos impulsado una programación muy completa. Bajo el lema Somos imparables se recogen 26 actividades que ya empezaron en febrero y se alargarán durante este mes de marzo. Esta semana hay actos muy destacados, como la marcha de mujeres que se celebra cada año, pero que en esta ocasión será especial porque seguirá la ruta por las calles de la ciudad que tienen nombre de mujeres. Para sorpresa de nadie no son muchas, aunque desde 2015 las hemos ampliado al cumplir con las leyes de memoria histórica y democrática.

También se proyectará la película Barbie, censurada por Vox en un municipio de nuestra propia comarca. Tres Voltes Rebel impartirá un taller de creatividad y collage, se celebra la 5K en conmemoración del 8M junto a una matinal feminista y, como cada año, la Associació de Dones Clara Campoamor organiza una salida en bus a la manifestación de València. El monólogo feminista, los talleres de autoestima, las charlas, los cinefórums, la formación en los colegios y los IES o las presentaciones de libros y exposiciones completan este programa, que continúa reivindicando que no está todo hecho.

Ni un paso atrás

Aún queda mucho por hacer y no podemos dar ni un paso atrás. Aunque haya partidos de ultraderecha que quieran la involución. No podemos permitírselo. Por eso el esfuerzo que el Gobierno ha hecho para llegar a un pacto que envía un mensaje claro a la sociedad: la violencia machista no tiene cabida en nuestro país. Solo Vox se ha descolgado de este acuerdo. Frente a esta postura vergonzosa, nuestra respuesta es seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en la que ninguna mujer que tenga sufrir la violencia machista.

La ultraderecha hace mucho ruido con su motosierra. Esa motosierra que recorta en servicios públicos, en derechos de los trabajadores y trabajadoras, en sanidad, en educación, en pensiones, en dependencia… Frente a eso, el Gobierno de España tiene el BOE para seguir aprobando leyes progresistas que hagan avanzar nuestro país. Y está funcionando, porque en 2024 el 50% del crecimiento de la zona euro fue crecimiento español, así como el 30% de los empleos creados. Estas leyes, aunque no sean estrictamente del ámbito de la igualdad, sí que mejoran las condiciones de vida de las mujeres. Por ejemplo, la reforma laboral está atajando la precariedad y la temporalidad, que siempre han perjudicado especialmente a las mujeres. Los actuales permisos de paternidad y de maternidad también benefician a las mujeres, que no encuentran tantas dificultades para acceder a un puesto de trabajo por ser madres, ni ven truncadas sus carreras profesionales y lastradas sus pensiones. La ley de paridad también asegura mayor presencia femenina en los espacios de poder y de toma de decisiones. Esto es lo que no gusta a los señoros de la ultraderecha y la derecha cómplice.

Por eso, esta semana y cada día practiquemos la igualdad. Como alcaldesa es una de las prioridades del gobierno municipal. La programación de este año es potente y necesaria en este momento de proliferación de los discursos contra las mujeres y el feminismo. Os invito a participar y a seguir reivindicando que ¡somos imparables!

Alcaldesa de la Vall d'Uixó y vicesecretaria primera del PSPV-PSOE