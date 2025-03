‘Trumputin’

Trump es un personaje polémico, ha ganado la presidencia americana con su América primero, pero no dijo Solo América. Alteró la economía con sus aranceles, que se esperaban y que no fueron para tanto. Hasta aquí cada uno pensará sobre él lo que quiera, muchos detractores y algunos partidarios, que de todo hay. Donde se ha pasado es con el tema de Ucrania. Sus ataques a Zelenski diciendo que nunca debió comenzar la guerra, que solo le apoyaba un pequeño porcentaje de población y otras mentiras me resultan incomprensibles.

En la conferencia de Múnich de 2007, Rusia amenazó a Ucrania para que se sometiera a la voluntad de Putin, que sí es un dictador, sin democracia, ni libertad, que tortura y asesina disidentes. En 2014 invadió la península de Crimea, entonces la respuesta internacional fue muy leve y en 2022 invadió el país (o lo intentó).

Tres años de una guerra que infringe el derecho internacional y en la que se han cometido crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos por los que Putin debería pagar. Ucrania es una democracia y es Europa, es nuestra primera línea de defensa. Si no se detiene a Putin allí, seguirá atacando países y entonces nos arrepentiremos y tendremos que ir a una guerra total. Solo Europa se puede salvar a sí misma, es tiempo de reaccionar, invertir lo necesario en defensa, porque por si no se han dado cuenta EEUU abandona la OTAN a su suerte. Y cuidado que a nosotros el peligro también nos viene de Marruecos que tiene a su propio autócrata. Y Abascal apoya a Tramputin: Vox quo, vadis?

Notario y doctor en derecho