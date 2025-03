Bruts de fang i de mentides

Per cinquena vegada en qüestió de mesos, València s’ha vist col·lapsada per milers de persones reclamant la dimissió del (molt poc honorable) president Mazón. El poble valencià ha dit prou a un president que ha decidit aferrar-se a la poltrona i a la mentida mentre la justícia l’acorrala pels indicis d’haver menyspreat les alertes de pluges torrencials i abandonar la població a la seua sort.

Mazón no pot continuar cap minut més. Primer va restar importància a l’evidència, després va manipular les dades i els fets i, ara, intenta traslladar la culpa als treballadors de la Generalitat. Menteix des del primer moment perquè sap que no va estar on havia d’estar; i el pitjor és que Feijóo ho sap i dona la cara per ell. Mentint-nos a totes i tots.

Obligat

Dos dies després de la barrancada, Feijóo es va plantar a l’Eliana per a salvar el soldat Mazón, però no sabia que més prompte que mai la veritat eixiria a la llum. Amb la cara llarga, assegurava que Mazón el tenia permanent informat del que ocorria a València, però hui sabem que no era cert. Per la pressió social, política i judicial, el molt poc honorable s’ha vist obligat a fet públic el seu registre de telefonades i en cap moment no va contactar amb Génova 13. No donava senyals de vida i eixa és la seua negligència. I Feijóo ho sap.

Per a ells, no som persones, som números i vots potencials. Feijóo i el PP saben que Mazón no és tan bo que vol fer creure i mantenint-lo els converteix en mentiders i còmplices del relat fals per a salvar la seua supervivència política. Ni enganyar les víctimes els amolla el cor. I per molt que intenten amenaçar aquells que exposen la veritat, no podrà, perquè la veritat ja no es pot amagar. Ell sí.

El poble valencià ha parlat i no aguanta més. Mazón i Feijóo, aneu-vos-en ja. És el moment de Diana Morant.

Portaveu del PSPV-PSOE de la província de Castelló