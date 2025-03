Març: el Mes de les Dones

El mes de març arriba, com sempre, amb una data marcada en morat: el 8M, Dia Internacional de la Dona. No és només una jornada de celebració, sinó una reivindicació col·lectiva per la igualtat real, una lluita que, tot i els avanços, continua sent necessària.

Enguany, el nostre poble suma una iniciativa especial: una performance amb escolars a la plaça de l’Estadi de la Ceràmica, on formaran un 8M gegant que serà gravat amb un dron. Aquesta acció no és només un símbol, sinó una aposta per la conscienciació de les noves generacions. Educar en igualtat és clau perquè, en un futur, no calga continuar reivindicant el que hauria de ser un dret garantit.

A més, aquest escenari té un valor afegit. Les dues escultures femenines de Jaume Plensa, que vigilen la plaça amb la seua imponent serenitat, ens recorden la força, la bellesa i la diversitat de les dones.

En un espai tradicionalment associat a l’esport masculí, aquesta intervenció resignifica el lloc, convertint-lo en un emblema de la igualtat.

Sostres de vidre

El 8M és molt més que un dia; és un crit que ressona tot l’any. La bretxa salarial, la violència masclista, els sostres de vidre o la sobrecàrrega de cures són problemes reals que no poden quedar relegats a un únic mes. Per això, aquesta acció és important: perquè ens visibilitza i ens implica a tothom, especialment els més joves, en una lluita que ens afecta a totes i tots. Aquest març, alcem la veu i omplim els carrers. Perquè sense les dones, no hi ha futur.

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial