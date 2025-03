Vilafranca i hidrogen

Honestament i críticament ens podem fer la pregunta de si algú té idea de cap a on va el País Valencià. Possiblement els qui la tenen són gent que no es troba entre el personal dels partits polítics. Prefereixen viure una vida tranquil·la.

Però el país té la seua dinàmica. I ens podem trobar amb incongruències tan grans com la que afecta Vilafranca i, en general, les comarques interiors. I en concret la d’Els Ports.

Fa ja temps, massa, que el tema de Marie Claire preocupa els habitants del poble. Les danses perverses d’anades i vingudes sobre la continuïtat o no de la històrica fàbrica posen en perill una vida econòmica i social mínimament adequada per a viure en aquests temps.

No entrem en detall, però tot i les vagues promeses de la Diputació de Castelló o d’altres institucions sobre les ajudes i eixida a la crisi, el futur queda encara massa incert. I mentre, treballadors i treballadores de la fàbrica i adjacents auxiliars, malviuen i no els queda sinó esperar unes solucions excessivament dubtoses o fins i tot inexistents.

Eixa és l’angúnia que pateix el poble. Mentre, l’economia boiant i forta va parlant i predicant sobre les noves alternatives energètiques. I salvadores de la humanitat. Les instal·lacions d’hidrogen ací i allà donaran vida, si és que la donen i no passa que dins d’un parell d’anys es demostren irrellevants i cauen en l’oblit com algun altre invent, poden ser una solució. Solució?

Model de país

I si les ments polítiques optaren per actuar conforme als interessos de la gent, dels pobles menuts on els votants en són escassos, i es posen a pensar en el model de país que li convindria a la ciutadania?

Segurament hi ha des de tècniques a mecanismes i diners per a trobar solucions a l’aglomeració i contradiccions entre excés de parcs industrials litorals i el despoblament industrial d’algunes comarques.

I si els polítics no ho veuen clar per ací, que miren arreu d’Europa on ja fa temps que abordaren problemes molt similars. Amb ganes, hi han idees per a construir un territori més homogeni.

Sociòleg i traductor