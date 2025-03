La societat ens necessita

Ara fa tres anys vaig decidir liderar el Partit Socialista a Castelló, un partit amb pes i història que ha modernitzat Espanya i la nostra província, i ho vaig aconseguir gràcies a la vostra confiança i ajuda. Tres anys després de treball incessant, he estat reelegit per la militància per continuar liderant el camí que ens ha de portar a fer fora les dretes el 2027. La militància ha decidit, de manera lliure i democràtica, triar el camí del diàleg, la cohesió i el treball conjunt per assolir aquest gran repte. Ara, totes i tots som un i el nostre principal objectiu és treballar sense descans per recuperar terreny institucional.

Som conscients que els nostres adversaris polítics no es quedaran de braços plegats. Les dretes han estat treballant per dividir la societat, per enfrontar diferents sectors socials i per sembrar la desconfiança. Nosaltres, en canvi, apostem pel diàleg, pel respecte i pel treball conjunt. Hem de recuperar la confiança de la ciutadania i demostrar que les polítiques socials i de cohesió són les que realment milloren la qualitat de vida. Tenim la responsabilitat de donar una resposta efectiva als reptes que la nostra província, i el conjunt del país, afronten.

Malson

El 2027 recuperarem les alcaldies, la Diputació de Castelló i la Generalitat, perquè és el que vol la gent: passar pàgina ràpidament, que governen els socialistes i que aquest parèntesi de governs de dretes es quede com un malson. Treballarem colze a colze amb l’equip de Diana Morant per sumar sinergies que facen possible el canvi i tinguem, més aviat que mai, la primera presidenta al capdavant del Consell.

És moment d’apostar per consolidar lideratges i per crear nous referents en la política de Castelló que ens donen l’impuls necessari per a recuperar les alcaldies. Com va dir el president Pedro Sánchez, hem de comptar amb els i les millors. L’objectiu no ha de ser només mantenir-nos, sinó guanyar eleccions per governar i governar per continuar millorant la vida dels nostres veïns i veïnes. I així ho faré sempre. No abaixarem la guàrdia davant d’unes dretes que ens volen dividits i enfrontats, que diferencien entre ciutadans de primera i de segona.

M’agrada treballar amb unitat i escoltar tothom. Els projectes han de ser plurals, diversos i transversals, i això significa que no han d’estar a disposició de persones que busquen el seu acomodament permanent, sinó de tota la militància i de la societat. Continuaré treballant per un partit on la direcció estiga al servei de totes les agrupacions i grups municipals, al costat de la gent que, cada dia i sense esperar res a canvi, dona la cara per les nostres idees i valors als ajuntaments i en la resta d’institucions.

Units

Som el partit de la responsabilitat, dels drets i les llibertats, i ho hem tornat a demostrar votant el futur del nostre partit i de la nostra gent. El PSPV-PSOE és la nostra via per millorar la vida de les persones i, després d’aquest procés, ho anem a fer més units que mai, teixint un partit més fort quan totes i tots treballem junts. És la meua responsabilitat i compromís, perquè és la resposta que necessita la societat en aquest moment.

Abans de finalitzar aquest article, no vull deixar d’adreçar-me a aquells que m’han escollit, la militància del PSPV-PSOE de la província de Castelló. Us vull agrair profundament per la vostra confiança i per ser part d’aquest gran exemple de democràcia interna. Sou el motor d’aquest partit i vull que cada un de vosaltres, sense excepció, siga part fonamental d’aquest projecte. La societat ens reclama, i el nostre repte és clar: allunyar les dretes de les institucions. Junts i juntes ho aconseguirem. Seguim endavant!

Alcalde de l’Alcora i secretari general electe del PSPV-PSOE de la província de Castelló