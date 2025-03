Escoltem per a prioritzar

Han passat ja més de sis mesos des que vam iniciar aquesta nova etapa de govern del Pacte de la Llum de Tol. Sis mesos de treball intens, d’adaptació i de consolidació d’un equip amb un projecte clar per a Vila-real: continuar transformant la nostra ciutat amb estabilitat, diàleg i responsabilitat.

Si hi ha una cosa que sempre hem tingut clara és que governar vol dir escoltar. Per això, hem presentant la campanya L’Ajuntament al barri, una iniciativa per a reforçar el contacte directe amb els nostres veïns i veïnes, perquè les seues inquietuds i necessitats continuen marcant el rumb de les nostres decisions. Aquesta manera de fer política no és nova, però en els últims anys la pandèmia i les diferents crisi encadenades ens van obligar a ajornar aquestes campanyes de carrer, tot sense deixar de mantenir un contacte permanent dels membres del govern amb la societat, a través de les associacions i entitats amb les quals hem forjat la nostra aliança social. Perquè la proximitat ha sigut i serà sempre un dels nostres principis fonamentals.

En aquest moment, podem dir amb orgull que l’estabilitat política del govern municipal és total. Malgrat les dificultats i els reptes que afrontem, PSPV i Compromís compartim una base de valors i de gestió que ja vam demostrar en la Generalitat valenciana a través del Pacte del Botànic. I ara, també compartim un mateix sentiment de decepció davant la gestió del senyor Mazón i el seu govern.

Superàvit

La solidesa del nostre pacte ens va permetre aprovar el pressupost municipal de 2024 poc després de signar el Pacte de la Llum de Tol. No obstant això, com que va entrar en vigor en la recta final de l’any, molts projectes no es van poder executar. Això ha provocat un superàvit que no significa en absolut que ens sobre diners. També el Govern d’Espanya de Pedro Sánchez ha incrementat la participació dels ingressos de l’Estat, la qual cosa ha suposat una injecció de més de dos milions d’euros en les arques municipals però, lamentablement el superàvit no es pot destinar a fer realitat projectes perquè estan de nou en marxa les normes fiscals a reduir el deute financer de l’Ajuntament, que a Vila-real és molt important fruit de la ruïna de gestió que el PP ens va deixar.

En definitiva, dificultats per a tancar el nou pressupost a les quals se suma la més greu: la falta d’ajuda del govern de la Diputació i la Generalitat. L’eliminació del fons de cooperació municipal de la Diputació i la retallada en el contracte programa de Serveis Socials de la Generalitat han suposat un colp econòmic per a Vila-real de més de tres milions d’euros. En definitiva, menys diners i menys recursos per a atendre les persones. Mentre el PP i Vox en la Generalitat i en la Diputació retallen ajudes, nosaltres continuem treballant per a garantir l’atenció a qui més la necessita. No hem acomiadat cap funcionari de Serveis Socials, no hem retallat en programes essencials com el servei d’ajuda a domicili, el programa Major a casa o l’atenció primerenca per a menors amb necessitats d’estimulació. Continuem posant per davant les persones, perquè aquest govern no oblida qui està al centre de la nostra acció política: els vila-realencs i vila-realenques.

Responsabilitat

Ara, amb l’estabilitat consolidada i el projecte en marxa, fem un pas més per a reforçar la nostra proximitat amb la gent. L’Ajuntament al barri ens permetrà recórrer els barris, escoltar de primera mà els nostres veïns i veïnes i, sobretot, prioritzar la despesa pública en funció de les necessitats reals de la ciutadania. Perquè, en un context de falta de recursos, tenim l’obligació d’invertir cada euro amb responsabilitat per a construir, entre totes i tots, una Vila-real molt millor per a tota la ciutadania.

La factura dels governs de PP i Vox en la Generalitat i la Diputació està sent molt cara per a la ciutat de Vila-real. Ens ha costat molt de temps, diners i esforç gestionar el deute i l’urbanisme ruïnós heretat dels governs del PP a Vila-real, i ara ens trobem amb la maçada de Carlos Mazón i Marta Barrachina, que demostren el seu menyspreu pel municipalisme. En lloc de rebre el suport de les institucions autonòmiques i provincials, com ocorria amb els anteriors governs d’esquerres, ens trobem amb un escenari de desemparament i retallades que perjudiquen directament la nostra ciutat.

Malgrat tot, aquest govern municipal continua compromés amb el seu projecte, amb la seua gent i amb la seua ciutat. L’Ajuntament al barri arrancarà aquest mes de març al barri del Progrés (finalment no podrà ser hui per la inestabilitat meteorològica d’aquests dies però l’hem ajornat al 21 de març) i recorrerem després la resta de barris de la nostra ciutat. Continuarem exigint el que és just per a Vila-real i defensant un municipalisme fort i amb recursos. I ho farem com sempre: amb responsabilitat, amb estabilitat i amb proximitat als nostres veïns i veïnes.

Alcalde de Vila-real