A propòsit del pintor J.B. Porcar

L’exposició que s'ha realitzat a l’edifici Menador, commemorant els 50 anys de la mort de l’artista, ha estat l’ocasió de poder contemplar moltes obres de col·leccions particulars que poques vegades havien estat exposades al públic de manera conjunta. Un encert dels comissaris Jaume Peris i Pasqual Mercé.

Sense pretendre ser crític d’art, m’han interessat més els paisatges exposats al soterrani que les obres de la planta baixa on hi havia quatre escultures, els retrats, interessants, i altres obres més acadèmiques que en un altre context no les haguera reconegudes pròpies de l’autor. Potser hauria estat l’ocasió d’exposar, si és factible, la seua obra escultòrica, menys coneguda.

Però en la sala on estaven els paisatges, crec que vaig comptar 44 obres. El conjunt resulta excel·lent, on es por veure l’evolució de l’estil de l’artista des de finals dels anys vint fins el principi dels setanta en el moment de la seua mort. Es reconeix la pinzellada més precisa i el color més homogeni als inicis, mentre que després el traçat és més solt, gruixut, i la barreja de tonalitats li confereix una especial bellesa, més moderna. Així mateix la repetida amplitud de l’horitzó, el cel, guanya espai en la mateixa superfície essent un dels caràcters identitaris de l’artista.

De les 44 obres, que hi havia en el soterrani, de les datades, vaig observar que vuit d’elles havien estat pintades en el període republicà: Grao (1932), La canal (1935) sobre el pont del riu Sec prop de l’actual estadi de Castalia, Contraluz (1934), Arquitecturas simples (1933), La drecera del molí (1936) amb l’edifici del primer molí, Via de l’hospici (1935) on es pot veure l’entrada de l’hospital provincial, Urbanisme (1934) on reconeixem l’edifici de l’estació del nord, vora el parc de Ribalta i Rastolls (1932) amb roques calcàries contundents al primer plànol. També Els nens del masover (1931) que està en la planta baixa. La resta, evidentment, excepte les poques dels anys vint, estan realitzades durant el franquisme.

Sobre aquest detall vull fer veure que ni per el tema o per l’estil d’aquestes obres res presagiaven que s’acostava la Guerra Civil. He consultat el catàleg de l’anterior exposició editat per la Generalitat valenciana el 1991, que celebrava el centenari del seu naixement el 1889, del que Jaume Peris, igual que en aquesta, era el coordinador. Allí apareixen altres obres del mateix període republicà, en concret 24. Sense comptar, entre totes, aquelles que no estan datades.

Classes mitjanes

Una producció important pel número i la qualitat, en tants pocs anys, que mostra l’èxit i l’acceptació de la seua obra entre les classes mitjanes de Castelló, ciutat de tradició republicana que en 1931 va confirmar aquestes idees en la formació de l’Ajuntament i en les eleccions celebrades després. Juan B. Porcar “ideologicamente vinculado a la derecha católica y tradicional” en paraules de J. Peris i A. Gascó, en el catàleg de 1991, va poder treballar profusament, sense cap limitació, la qual cosa li va permetre viure de la seua pintura. A part, l’intens treball arqueològic en els anys republicans, en les pintures rupestres de Valltorta, ara al Museu de Belles Arts de Castelló, de la Joquera, del pujol de Gasset, i en altres amb les corresponents referències en el Butlletí de la S.C.C. que refereix detalladament F. Arasa en el catàleg de 1991. No oblidem tampoc, que en maig de 1937, en plena guerra, J.B. Porcar va fer donació d’una reproducció seua d’un dels abrics d’art rupestre de Valltorta, a l’institut de Castelló, (ara F. Ribalta) on encara es troba.

Abisme

Però la Guerra Civil, ho va trasbalsar tot, va ser el “tajo fuerte”(A. Machado), el “atroz desmoche” en paraules de poetes i historiadors, un abisme en la nostra història recent, que va afectar directament a l’artista. Seguint la citació de J. Peris i A. Gascó, Porcar “vivió horas de pánico en los días de persecución política y religiosa”. Ell mateix, en el text de Trencs, moradures i verducs (1974), afirma: “Després de la guerra, costa un xic incorporar-se a esta mena de treball artístic, més el deure de col·laborar amb els nacionals i la necessitat de cotitzar la nova pesseta, ens obligava a la restauració de tot allò que la revolta havia destrossat”.

La major part dels paisatges del període franquista, van seguir una evolució modernitzadora, més lliure, abstraient-se del context històric, però en l’escultura, com la que hi havia a la planta baixa, Porcar, com diu el text, va treballar a fons en la execució i restauració d’obres religioses destrossades durant la guerra, a causa de la ira de molts milicians que veien en les figures religioses l’activitat i propaganda de l’església, sempre al costat del poder d’amos i polítics que els havien explotat i portat a una condició miserable. Per tot plegat, una excel·lent exposició.

Catedràtic d’Història