Gasto, gasto, gasto...

Queridos lectores, vean lo que está sucediendo estos días. Se habla mucho del incremento del gasto militar necesario para alcanzar los estándares de seguridad necesarios en la Unión Europea. Se habla del gasto necesario para mantener la sanidad pública a flote. No digo ya en un nivel aceptable. Parece que con mantenerla a flote es suficiente. O al menos eso se desprende de lo que escuchamos decir a nuestros políticos.

Se habla del gasto necesario para mantener viva la educación pública, el sistema de pensiones, las infraestructuras públicas, etc. Se habla de gasto como si fuera un tema baladí. Algo más del día a día. Y pocas, muy pocas veces se habla de inversión, lo que implicaría un retorno. Y se habla poco de inversión porque así funciona la cabeza de quienes nos gobiernan.

Coherente

Es evidente, o al menos a mí me lo parece, que debemos incrementar la inversión en defensa en Europa. E incrementar esa inversión, realizándola de forma adecuada, coherente y efectiva redundará en una mejor y mayor seguridad. Nos traerá beneficios a ese respecto. Pero si solo entendemos este tema como un gasto, no habrá retorno que valga. Es obvio que debemos mantener la inversión adecuada en educación, en infraestructuras o en sanidad. Porque esa inversión nos traerá, con el tiempo, beneficios contantes y sonantes. Pero para invertir, hay que saber. Para gastar no hace falta. Cualquier ignorante sabe gastar. Nuestro desgobierno sabe gastar. Pero no tengo tan claro que sepa invertir. En algunos ministerios es evidente que no saben.

Escritor