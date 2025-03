Les publicacions de la Universitat Jaume I i el 8M

A mitjans del segle XIX, amb la revolució industrial, van aparèixer moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals, i a partir de 1910, Clara Zetkin va proposar establir un Dia de la Dona, amb l’objectiu principal de promoure, a més, el sufragi universal femení. Seguint aquesta iniciativa, l’any següent, més d’un milió de dones europees i nord-americanes eixien al carrer. L’any 1917 les dones russes es van manifestar en demanda de pau, d’aliments i pel retorn dels combatents. Era un 23 de febrer segons el seu calendari, i el 8 de març del nostre calendari gregorià. Així, el Dia Internacional de la Dona va quedar fixat el 8 de març, i institucionalitzat per l’Organització de Nacions Unides, el 1975.

La Universitat Jaume I pren mesures constants en favor de la igualtat en diversos àmbits, i de forma transversal. Concretament a Publicacions de la Universitat Jaume I s’han implantat decisions innovadores per tal de posar en valor i visibilitzar les dones. Al març de 2017, amb la Unitat d’Igualtat i la Biblioteca, l’editorial universitària va ser pionera en modificar les normes de presentació d’originals, i va adoptar el sistema Chicago autor-data per a les bibliografies, amb els noms de pila sencers, sense reduir-los a la inicial.

Altres exemples d’aquesta posició per la igualtat és la inclusió d’una clàusula per a la paritat en les autories, com s’ha fet en el conveni de coedició recentment signat amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, presidida per Verònica Cantó, per a la col·lecció Ariadna de traduccions de textos grecs i llatins.

Publicacions de la Universitat Jaume I compta amb col·leccions dedicades als treballs de les dones. L’exemple més destacat és Sendes, dirigida per Juncal Caballero, amb l’aval de l’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano. El primer títol, El relato de Soniechka, de Marina Tsvetaieva, va ser traduït directament de l’original per la professora de rus de l’Escola Oficial d’Idiomes Reyes García Burdeus. Aleshores n’era la directora Rosalía Torrent. Des d’aquell moment s’han publicat 28 títols en la col·lecció, que ha estat distingida amb diversos premis, el darrer, de 2024, rebut per Consol Aguilar, pel seu llibre Género, literatura infantil y juvenil y formación de identidades, que ha obtingut el I Premi d’investigació de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura (SEDLL).

Una altra col·lecció de referència és Àgora feminista, dirigida per Antonio López Amores, inaugurada el 2021 i que acaba de publicar el cinquè títol, Violencia obstétrica e interseccionalidades, sota la coordinació de Desirée Mena. Tots els llibres de la col·lecció s’ofereixen en la modalitat de descàrrega gratuïta i accés obert, i també és possible adquirir exemplars impresos a la tenda electrònica de l’UJI. Per a la campanya del 8M 2025, la Xarxa Vives d’Universitats ha escollit el títol de Publicacions de la Universitat Jaume I, coordinat per Odet Moliner, Les escoles dels masos de Llucena, una deliciosa edició arrelada al territori, amb fotografies i entrevistes, que mostra com les escoles dels masos van promoure l’educació de les xiquetes masoveres, transmetent la idea que podien aspirar a professions més enllà del treball domèstic o agrari.

I no podem oblidar, també en accés obert i descàrrega gratuïta, les actes del congrés Investigació i gènere a la Universitat Jaume I de Castelló, que es publiquen dins de la col·lecció Humanitats, des del primer congrés el 2014, on es recullen de forma biennal treballs de grau i màster, tesis, projectes d’investigació i activitat docent. L’últim títol publicat, 2024, ha estat coordinat pel director de la Unitat d’Igualtat, Fernando de Vicente.

Trencar estereotips

Eva Alcón, la rectora de la Universitat Jaume I, va escriure en el llibre +Il·luminades d’ADONA’T: «No sols necessitem trencar estereotips, mites i falsedats al voltant de les dones, també hem de comptar amb referents femenins que demostren que hi ha una altra manera de fer les coses. Referents, passats i presents, que ajuden a refermar un lideratge femení orientat al canvi i que servisca d’exemple a altres dones i també a altres homes. Perquè la conquesta de la igualtat ha de comptar amb homes compromesos contra la desigualtat».

La nostra missió com a editorial universitària consisteix a contribuir a la difusió del coneixement, i vetlar perquè el saber femení siga present, en igualtat.

És una prioritat.

Editora de la Universitat Jaume I