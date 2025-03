És una bona notícia que el valencià haja guanyat la consulta de la llengua base als centres educatius. Però que no ens enganyen! Ha guanyat el percentatge de famílies que han triat el valencià. Tot i això, la realitat és que tot l’alumnat, haja triat valencià o castellà, tindrà menys hores de valencià el pròxim curs escolar. És una realitat i no una opinió.

L’explicació és senzilla. En les zones de predomini lingüístic del castellà ara el 25% de les classes són en valencià. Amb la nova llei només s’impartirà en valencià l’assignatura de valencià. En infantil, quan els xiquets i xiquetes són una esponja i aprenen amb major facilitat els idiomes, el percentatge és irrisori. D’altra banda, en les zones de predomini lingüístic del valencià qui tinga el castellà com a llengua basé només rebrà un 25% de les classes en valencià. Això vol dir, menys valencià encara que haja guanyat el valencià.

Jo em pregunte com anem a tindre un major ús educatiu i social de la nostra llengua si en l’àmbit escolar tindrà menys presència, també per als qui han escollit valencià. Per això, encara que celebrem que el valencià ha guanyat no podem oblidar-nos del que és realment important: tots els xiquets i xiquetes tindran menys hores lectives en valencià. El conseller Rovira ha dit (en castellà per descomptat) que «ganan ambas lenguas y sobre todo las familias». Doncs mire, no!

Les famílies no es veuen beneficiades amb esta mal anomenada llei de llibertat educativa. L’enfrontament promogut pel PP ha sigut estèril. Han tornat a gastar la llengua per a iniciar una guerra política sense trellat. L’objectiu de Mazón i de Rovira era que el castellà guanyara clarament per a poder dir que anteriorment s’havia imposat el valencià. Això s’ha demostrat que és totalment fals. El valencià ha sigut triat pel 50,5% de les famílies a la Comunitat Valenciana. En la província de Castelló el suport és del 70% i en la Vall d’Uixó del 89,12%.

La Vall, en valencià

Per a mi és un motiu d’orgull ser el municipi valencià (entre els de major població) amb un percentatge més alt. Tots els centres educatius de la ciutat han optat per l’educació en valencià i que tots siguen públics ha sigut clau en l’èxit. Podem dir que som la capital de l’educació pública i que majoritàriament la comunitat educativa de la Vall ha donat suport a la nostra llengua i a la nostra cultura. Ha sigut una victòria col·lectiva, però cal continuar reivindicant més valencià perquè amb la nova llei no és així.

Mazón i Rovira han perdut en el seu propòsit d’afonar el valencià. No ho han aconseguit.an quedat deslegitimats, però la regressió en l’ensenyament de la nostra llengua sí que l’han perpetrat. Com el PP és expert en crear problemes on no existien, ara vindrà la resaca dels resultats. L’organització en els centres educatius serà un caos, perquè la llei de la falsa llibertat no garanteix que l’alumnat estudie en la llengua triada. I què passa amb Xarxa Llibres? Tornaran les famílies a haver de gastar centenars d’euros cada curs per a comprar els llibres? I amb l’alumnat amb necessitats educatives especials? I amb els desdoblaments que permeten una atenció personalitzada?

La derrota de Mazón en esta consulta només és un símptoma més de la seua desconnexió amb la realitat del carrer. Les manifestacions multitudinàries a València demanant la seua dimissió i el rebuig que causa en cada aparició pública són aclaparadores. No pot anar ni al balcó de l’Ajuntament de València a veure la mascletà… Són les conseqüències d’haver unflat a mentides a tots els valencians i valencianes i de no ser capaç d’assumir les responsabilitats per la tragèdia de la dana. La seua deixadesa de funcions i la seua incompetència han deixat 227 víctimes mortals.

Això l’ha convertit en un actiu tòxic per al PP i la seua radioactivitat ha aplegat a Europa. Feijóo ha anul·lat el congrés del PP europeu a València. Ningú vol fer-se la foto amb Mazón. Si ni el seu partit el vol haurien de destituir-lo. La seua incapacitat per a la reconstrucció és manifesta, embolicat en la seua pròpia xarxa de mentides i contradiccions. I a més s’han tornat a carregar la reputació que tant ens havia costat recuperar als valencians i valencianes. El problema és el PP, no la nostra terra. I tornarem a aixecar-la, com ja vam fer l’any 2015.

Pactes amb Vox

Això que han fet amb l’engany de la consulta, que encara que guanye el valencià acaba perdent, ho fan amb tot. Tracten també d’enganyar-nos amb els seus pactes amb Vox, però són còmplices dels seus discursos negacionistes i sucumbeixen a totes les seues pressions. Per això al PP li demane que deixe d’enganyar-nos i que deixe de mentir-nos. La seua misèria moral no pot continuar al capdavant de la institució de totes les valencianes i valencians.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó